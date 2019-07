Bejaarde chocoladedief (96) krijgt boete en een proeftijd van twee jaar

Bij supermarkt Boni in Emmen kennen ze Hendrik al langer dan vandaag. Meerdere malen was hij in de supermarkt betrapt met repen chocolade in zijn zakken. Hij was gewaarschuwd, de politie had hem op zijn seriële diefstal aangesproken, de eigenaar van de supermarkt had hetzelfde gedaan.

Een keer, in oktober 2016, had hij een boete gekregen. En op 24 januari 2018 werd hij wederom in de kraag gevat. Toen werd de zaak voorwaardelijk geseponeerd, maar Hendrik kreeg wel een proeftijd van een jaar. Die bracht hij voor zover bekend voorbeeldig door, maar negenenzestig dagen na het verstrijken ervan werd de verleiding alsnog te groot.

Het is woensdagochtend 3 april, kwart over negen, als de hoogbejaarde Van der L. een appeltaart en een tros druiven op de lopende band legt. Keurig rekent hij € 3,04 af bij de kassa. Maar dan.

‘SNEL, pak mij’

Getuigen slaan alarm, zij hebben gezien dat de man een reep chocolade in zijn zak stopte. En ja hoor: als de winkeleigenaar de man hiermee confronteert, komt de aap uit de mouw. Behalve met appeltaart en druiven was Van der L. van plan geweest het pand te verlaten met een reep Verkade ter waarde van €1,55, smaak caramel zeezout. Detail: op de verpakking staat, naast WOW en MMM: ‘SNEL, pak mij’.

In eerste instantie geeft hij toe de reep gestolen te hebben, maar tijdens de verhoren op het politiebureau zwijgt de man. Waarom stelen, waarom chocolade? Als de agenten hem voorzichtig vragen of hij misschien eenzaam is, zegt hij van niet. Hij heeft drie zoons, zegt de chocoladedief, en zij zijn allemaal ‘van zijn niveau’. Buiten hen om heeft hij geen contacten. Vroeger wel, maar niemand ‘van zijn niveau’ is meer in leven.

Tsja, zegt officier van justitie Bas von Bartheld. “Het eerste wat je ziet is zijn geboortedatum. Moet je zo iemand vervolgen?”

Maar ja, zegt hij, maar dan. Dan verdiep je je in zijn documentatie, zijn achtergronden, de eerdere veroordeling. “En los daarvan is hij daartussendoor vaak gewaarschuwd. Door de eigenaar van de supermarkt, door de politie. Het was geen lichtvaardig besluit om tot vervolging over te gaan. We houden rekening met persoonlijke omstandigheden – maar het houdt een keer op.”

‘Een hoog schijtgehalte’

De officier sprak met de reclassering. Die omschreef de bejaarde boef als iemand ‘met een hoog schijtgehalte’. Volgens de instantie is de man weliswaar oud, maar goed bij geest, en is hij iemand die niet stopt, ook niet na waarschuwingen.

De boete is een signaal, zegt de officier: 300 euro waarvan de helft voorwaardelijk. Hij hoopt dat de proeftijd van twee jaar de man weerhoudt van een nieuwe chocoladediefstal. De politierechter wijst er op dat hij een eerdere proeftijd wél respecteerde; toen sloeg hij pas weer toe nadat de tijd verlopen was.

De verdachte zelf komt niet opdagen in Assen. Voor de rechter staat wettig en overtuigend vast dat de man schuldig is. Zij besluit conform de eis.

Er zijn weinig cijfers over 90-plussers en wetsovertredingen. Voor tachtigers geldt dat ze in het begin van deze eeuw vaker als verdachten werden geregistreerd door de politie dan voorheen, behalve voor winkeldiefstal ook voor ernstige verkeersdelicten. Maar volgens statistiekbureau CBS zijn tachtigers, net als jongeren, de laatste jaren juist minder vaak verdacht.

