Beeldbellen doet gedetineerden goed, maar de gevangenissen zijn er alweer klaar mee

Een gedetineerde vertelt over moederdag, toen zijn broers en zussen naar het graf van hun moeder gingen. Hij kon er nooit eerder bij zijn. Nu wel. Althans, dat gevoel had hij, want fysiek zat hij nog altijd in de gevangenis. Maar via beeldbellen namen zijn broers en zussen hem toch mee.

Beeldbellen vergroot bij gedetineerden het gevoel dat zij er nog toe doen, dat zij nog bij hun familie en naasten horen, nog deel uitmaken van de samenleving. Daar kwam Elanie Rodermond achter toen zij en andere onderzoekers 48 gedetineerden spraken.

Geen bezoekverbod meer

Rodermond is universitair docent criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeker aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Ze wilde weten hoe gedetineerden het bezoekverbod hebben ervaren dat de gevangenissen in 2020 invoerden vanwege corona. Niet best, is de conclusie. Maar beeldbellen verzachtte voor sommigen het isolement, al is het geen vervanging van fysiek contact.

“Probeer een bezoekverbod te voorkomen, dat is beter voor de gedetineerde en voor hun naasten”, zegt Rodermond na haar gesprekken. “Het waren nu drie maanden zonder bezoek, Maar drie maanden is voor kinderen die hun vader of moeder niet kunnen bezoeken een lange tijd. Dat kan best heftige consequenties hebben.”

Voelde me gevangen

Een deel van de ondervraagde gedetineerden voelde zich nog meer dan anders afgesloten van de buitenwereld. “Dat ben je al, maar nu voelde ik me echt gevangen, hoe gek dat ook klinkt", zei een van de gevangenen tegen de onderzoekers.

Een deel merkte ook dat zij het contact met hun naasten dreigden te verliezen. Om toch contact te hebben, boden de gevangenissen de mogelijkheid om te beeldbellen. “Deze digitale uitstapjes hielpen gedetineerden bij het contact met kinderen en andere naasten”, zegt Rodermond.

Respondenten vertelden over momenten dat ze digitaal zijn meegenomen tijdens een autoritje, een wandeling door de natuur of een bezoek aan de Action. Ook waren zij digitaal aanwezig bij babyshowers, vakanties, verjaardagen, trouwerijen en uitvaarten, maar ook bij andere belangrijke familiemomenten. “Bijvoorbeeld meekijken met voetbal, of als mijn dochter een wedstrijdje of zo heeft met turnen”, citeren de onderzoekers een van de gedetineerden. “Dan kan ik ook een stukje zien.”

Kijkje in de cel

Dat werkt ook de andere kant op. Familie en vrienden van gedetineerden die op hun cel beeldbellen kijken mee in het onderkomen van hun naaste. Veel familieleden en vrienden van gedetineerden hebben geen idee hoe het is om gedetineerd te zijn of kennen enkel de bezoekerszaal.

Terwijl gedetineerden vertelden over hun ervaringen met beeldbellen, kwam bij de onderzoekers de vraag op. “Beeldbellen brengt meer vrijheid omdat je dingen van buiten kunt meemaken”, zegt Rodermond. “Dus hoe verhoudt beeldbellen zich tot de vrijheidsstraf? Is die alleen fysiek of moeten we ook nadenken hoe we dat in de digitale wereld doen?”

Beeldbellen weer beperkt

Die vraag is vooral relevant als gevangenissen beeldbellen breed gaan inzetten. Maar dat is voorlopig zeker niet het geval, zo blijkt uit een mail van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Na corona is het beeldbellen weer beperkt en net als voor corona alleen een optie voor gevangenen die geen bezoek kunnen ontvangen, bijvoorbeeld omdat zij op grote afstand van hun familie in de cel zitten.

“Dat lijkt mij op verschillende fronten een gemiste kans” zegt Rodermond. Zij denkt dat beeldbellen veel positieve effecten kan hebben. Daarom zou zij graag onderzoeken wat videobellen kan bijdragen aan de re-integratie van ex-gedetineerden. Ze vindt het daarom zonde dat de mogelijkheden tot beeldbellen na corona weer zo sterk gereduceerd zijn.

