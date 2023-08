Beëindiging opvang ‘derdelander’ uit Oekraïne mag van rechtbank

Het kabinet mag het tijdelijke verblijfsrecht van een Tanzaniaan opheffen die vanuit Oekraïne naar Nederland vluchtte. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam geoordeeld. De man is een zogeheten derdelander, iemand die uit Oekraïne is gevlucht maar uit een ander land komt. Er verblijven nog circa 2500 derdelanders in Nederland. Zij moeten van het kabinet uiterlijk 4 september het land verlaten, of hier asiel aanvragen.

Na de Russische inval konden derdelanders aanspraak maken op dezelfde regeling voor tijdelijke bescherming die voor Oekraïners geldt. Derdelanders die in Oekraïne een permanente verblijfsvergunning hadden of aan wie (inter)nationale bescherming werd geboden, mogen wel in Nederland blijven, maar mensen die bijvoorbeeld studeerden of werkten in Oekraïne moeten uit Nederland vertrekken. Veel derdelanders komen uit landen die in Nederland als veilig worden geclassificeerd, zoals Nigeria en Marokko, waardoor de kans op een asielvergunning klein is.

Twijfels over juridische basis

De beëindiging van de tijdelijke bescherming werd vorig jaar door staatssecretaris Eric van der Burg aangekondigd. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland waren er echter ‘grote twijfels’ over de juridische basis voor het stopzetten van de opvang van deze groep. Samen met de immigratiedienst (IND) en de advocatuur werd een pilot gestart om duidelijkheid te krijgen over de rechtmatigheid van het besluit.

Vluchtelingenwerk startte een proefproces voor twaalf van deze mensen, waarvan deze week de eerste zaak werd behandeld. Nu de rechtbank het kabinet in het gelijk heeft gesteld, gaat Vluchtelingenwerk in hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook volgen er nog rechtszaken rond andere derdelanders.

Vluchtelingenwerk: Verschuif deadline

Vorige maand riep Vluchtelingenwerk het demissionaire kabinet al op om de deadline van 4 september te verschuiven, omdat er dan naar verwachting nog geen oordeel ligt van de hoogste bestuursrechter. Vluchtelingenwerk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten vrezen een chaotische situatie waarin derdelanders zonder verblijfsrecht toch in Nederland blijven, bijvoorbeeld op straat, in afwachting van een juridisch eindoordeel.

Volgens de rechtbank in Rotterdam heeft staatssecretaris Van der Burg zijn beslissing ‘deugdelijk gemotiveerd.’ Belangrijke grondslagen zoals het vertrouwensbeginsel en het evenredigheidsbeginsel staan het beëindigen van de opvang voor deze derdelanders niet in de weg, aldus de rechter.

Het kabinet wil af van de opvang van derdelanders omdat er signalen zouden zijn dat de regeling wordt misbruikt. Ook stelt de regering dat derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning veilig kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Zoals naar Tanzania.

