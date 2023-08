Bedrijven boycotten het Dolfinarium, maar de shows gaan door

Geen ‘clowneske’ onderdelen meer

Het Dolfinarium fokte in het verleden zelf dieren, maar is daar in 2017 mee gestopt. Er waren al te veel dieren in het park. Vorig jaar was er veel te doen over de verkoop van overtollige dieren aan Chinese parken. In Azië zouden de dieren volgens critici moeten deelnemen aan circusshows. Een Nederlandse rechter besloot uiteindelijk dat twaalf zoogdieren toch verscheept konden worden. Het vertrek van één dolfijn kon niet doorgaan, het was te onduidelijk of deze in gevangenschap geboren was. Hoeveel geld het Dolfinarium kreeg voor de deal is niet duidelijk.

Het Dolfinarium was de afgelopen dagen niet in de gelegenheid vragen te beantwoorden van Trouw. Het is daarom niet helder in hoeverre het park recente opdrachten van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit opvolgt. Het park moet stoppen met ‘clowneske’ onderdelen van shows en enkele bassins uitbreiden. Wel concludeerde de inspectie dat ‘de zorg voor de dieren op een hoog niveau staat’.