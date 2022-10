Bedreigingen en intimidatie op sociale media: moeten we anonieme accounts verbieden?

Nu de FvD-aanhang opnieuw een journalist bedreigt en intimideert op sociale media, rijst de vraag: moeten we anonieme accounts verbieden?

Robert van der Noordaa, expert op het gebied van data en sociale media, zag hoe SBS-verslaggeefster Merel Ek online haatberichten, bedreigingen en doodsverwensingen over zich heen kreeg nadat ze van ‘riooljournalistiek’ werd beticht in een filmpje van Forum voor Democratie.

“Je ziet duizenden anonieme accounts met allemaal een tractortje of FvD-logo in hun profiel. Ze proberen Ek in de mond te leggen dat ze heeft gezegd dat Thierry Baudet geliquideerd moet worden. Het is extreemrechts volk dat gelooft in complottheorieën en vaak geneigd is om ophef over een gerenommeerde journalist enorm uit te vergroten”, zei Van der Noordaa deze week in een podcast van NPO.

Een ‘trollenleger’ noemt hij zo’n groep anonieme haatzaaiers, gemobiliseerd door een invloedrijk persoon. FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren kondigde in het zondagavond verschenen filmpje aan meer kritische journalisten te gaan uitlichten. Ook zij kunnen dan rekenen op een spervuur aan verwensingen op sociale media.

Helpt een anonimiteitsverbod?

Die scheldkanonnades zijn al langer een hardnekkig probleem waar veel politici, wetenschappers en andere bekende personen slachtoffer van worden. Zanger Gordon lanceerde vorig jaar een petitie om een verbod in te voeren op anonimiteit op sociale media. Mensen mogen wat Gordon betreft alleen na het tonen van een identiteitsbewijs een profiel aanmaken op Twitter of Facebook. De petitie werd meer dan veertigduizend keer ondertekend. Helpt zo’n anonimiteitsverbod tegen online haat?

Paul van Lange is ervan overtuigd. Volgens de hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam uiten mensen zich anoniem extremer. “Wie op een dorpsplein of in een café begint te schelden, ziet gefronste wenkbrauwen van andere mensen. Die sociale controle ontbreekt online. Anoniem loopt iemand geen reputatieschade op en waant diegene zich vogelvrij.”

Van Lange is verbaasd dat in de online wereld nog steeds geen fatsoensnormen zijn ingebouwd, zoals we die kennen in de fysieke wereld. “Menselijk gedrag wordt bepaald door volgzaamheid. Zonder correctie stellen anonieme sociale mediaprofielen de norm en gaan we extreme verwensingen normaal vinden.”

Een monster zonder kop of staart

Een verbod op online anonimiteit kan mogelijk koren op de molen zijn van complotdenkers, en polarisatie doen toenemen − dan nog weegt het leed van slachtoffers zwaarder, zegt Van Lange. “Het leed dat online intimidaties en bedreigingen berokkenen, wordt in de maatschappij zwaar onderschat. Wie het is, met hoeveel ze zijn of waar het toe leidt, weet je niet. Het monster heeft geen kop en staart. Mensen zijn slecht opgewassen tegen de opeenstapeling van angsten en onzekerheden. Anonieme intimidatie kan leiden tot chronische stress en slapeloosheid. Er zijn slachtoffers die zelfmoord hebben gepleegd.”

Maar het is niet zeker of die haatberichten in aantallen en hevigheid afnemen als mensen ze niet meer anoniem mogen versturen, zegt Lotje Beek van Bits of Freedom, een stichting die opkomt voor digitale burgerrechten. “Die veronderstelling wordt vaak gemaakt, maar er is geen bewijs voor. Mensen zijn ook trots op hun extreme uitingen en hoeven hun identiteit niet altijd te verhullen.”

Beek vindt dat anoniem twitteren juist moet kunnen om mensen te beschermen, zoals bij de #MeToo-beweging, waar slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag anoniem naar buiten durven te treden. Of om protestbewegingen te initiëren, zoals recent in Iran. Dan kan het best fijn zijn om anoniem te zijn, zegt Beek.

Lastig uitvoerbaar

Bovendien is een verbod op anonimiteit lastig uitvoerbaar, zegt Michael Klos, onderzoeker aan de universiteit Leiden. Bijvoorbeeld: mag je een artiestennaam gebruiken? En wat als een transgender iemand in transitie is en een nieuwe naam heeft geregistreerd? “Er is ook nog een andere discussie, namelijk privacy: willen we wel dat Twitter over onze gegevens beschikt?”, zegt Klos.

In Australië ligt een wetsvoorstel op tafel waarin anonieme profielen niet verboden worden, maar socialemediabedrijven wel moeten kunnen aantonen wat de identiteit van al hun gebruikers is. Wie over de schreef gaat, kan eenvoudig worden opgespoord door de politie. “Maar dat lost het probleem niet op”, zegt Klos. “Mensen kunnen hun berichten anoniem blijven versturen en de politie heeft niet de capaciteit om iedereen op te sporen.”

Toch zou een deel van de oplossing wel bij socialemediabedrijven gevonden kunnen worden, zegt Van Lange, als blijkt dat een verbod op anonimiteit een te rigoureuze stap is. “Houd berichten met haatdragende teksten drie uur in de wacht, dan is de boodschapper misschien afgekoeld en verwijdert die het bericht. Misschien geen ideale oplossing, maar het is tijd dat we in ieder geval íets doen.”

Lees ook:

Een politieke partij als Forum verbieden? Het is eerder gebeurd

Forum voor Democratie demonstreert telkens weer dat het geen morele ondergrens kent. Moet de rechter de democratie beschermen door partijen als Forum te verbieden?