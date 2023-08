Bedreigde plantensoorten krijgen een rol in een nieuwe blockbustergame

Een magische draak vliegt hoog boven reuzensequoia’s, eronder staan de lieflijke kleine bloemen van de gele ridderspoor. Net als de distelsoort graciosa en de kruisbes miccosukee zijn het bedreigde plantensoorten, en dus voor gameproducent Ascendant Studios een goede reden om ze onsterfelijk te maken in de splinternieuwe game Immortals of Aveum. In totaal spelen zo’n vijftien bedreigde plantensoorten een bijrol in de nieuwe blockbuster game.

Het magische schietspel speelt zich af in een fictieve wereld waar een eeuwige oorlog woedt. Hoofdrolspeler Jack beheerst alle magische krachten van Aveum en moet de wereld redden. Hij gaat de strijd aan met onwerkelijke vijanden uit de verschillende koninkrijken die vechten om de bron van de magie, een subtiele hint naar de ecologische situatie op de echte aarde waar fossiele brandstoffen vaak de oorzaak zijn van conflict.

Spectaculair spel

De makers wilden de milieuboodschap er niet te dik bovenop leggen, zegt Julia Lichtblau via Zoom vanuit San Francisco. “Het moest vooral een spectaculair spel worden met veel actie.”

De Associate Art Director ging zelf op zoek naar soorten die geschikt zouden zijn voor het spel. “De bestaande flora was nodig omdat Aveum anders een heel onwerkelijke wereld zou worden. We wilden wel dat spelers zich thuis voelen.”

Gamers wereldwijd kijken al maanden uit naar het nieuwe spel van Electronic Arts (EA), uitgever van populaire games als het voetbalspel Fifa en De Sims. Het is een van de grotere computerspellen die dit jaar uitkomen en is vanaf 22 augustus beschikbaar.

