Bedden voor asielzoekers uit Ter Apel bij kazerne in Zoutkamp

Tegenover de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij het Groningse Zoutkamp komen 500 tot 600 opvangplekken voor asielzoekers die zich hebben gemeld bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel. De locatie, die een ‘doorstroomlocatie’ wordt genoemd, moet ervoor zorgen dat er niet langer mensen op straat hoeven te slapen.

Asielzoekers moeten uiterlijk op 10 september bij de kazerne kunnen slapen en de locatie kan maximaal een half jaar open blijven. De opvang komt op een leeg stuk defensieterrein naast een N-weg. Volgens de gemeente Het Hogeland, waar Zoutkamp in ligt, komen er geen tenten te staan op het terrein. Waar asielzoekers over twee weken wel in moeten slapen, is nog onduidelijk.

Het idee is dat volwassen asielzoekers die zich melden bij de IND met de bus naar Zoutkamp gebracht worden. Daar wachten ze op hun afspraak met de vreemdelingenpolitie, waarvoor ze per bus weer naar Ter Apel gebracht zullen worden. Minderjarige alleenstaande asielzoekers gaan niet heen en weer naar de kazerne.

Risico op ziektes

Met deze nieuwe locatie geeft de gemeente gehoor aan de smeekbedes van de burgemeesters Jaap Velema van Westerwolde en Koen Schuiling van de gemeente Groningen. Die vroegen afgelopen week nogmaals om solidariteit van andere gemeenten om de onmenselijke taferelen in Ter Apel op te lossen.

Daar sliepen afgelopen weken honderden mensen op straat, met als dieptepunt 700 mensen die vorige week een aantal nachten in het gras lagen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwde vrijdag dat de omstandigheden zo onhygiënisch waren dat er een groot risico was ontstaan op de verspreiding van infectieziekten.

Een baby van drie maanden overleed in de sporthal bij het asielzoekerscentrum, die als slaapruimte wordt gebruikt. De inspectie en de politie onderzoeken de toedracht van dat overlijden.

Asielzoekers kwijt

De hoop is niet alleen dat deze grote locatie bij Zoutkamp kan voorkomen dat mensen nog langer op straat hoeven te slapen, maar dat die ook gaat zorgen voor rust in de planning van de IND en de vreemdelingenpolitie.

Eerder zei directeur-generaal van de IND Rhodia Maas tegen Trouw dat het vele heen-en-weer-verhuizen van asielzoekers ervoor zorgt dat de IND en de vreemdelingenpolitie soms niet meer weten waar mensen zijn, waardoor de procedures meer vertraging oplopen.

“Als wij een gesprek inplannen, moet er een tolk geregeld worden, rechtsbijstand, vervoer. Iemand krijgt een uitnodiging, en twee of drie weken later is het asielgesprek. Als iemand in de tussentijd verhuisd is, moet er ineens een andere bus geregeld worden, een andere hoormedewerker, enzovoorts. Wij horen niet altijd tijdig dat iemand ergens anders naartoe is”, aldus Maas begin augustus.

Afghanen

In de kazerne, die op ruim vijf kilometer lopen van Zoutkamp ligt, wonen sinds vorig jaar augustus 500 Afghaanse evacués. Zij verhuizen op 1 oktober naar Winsum en Uithuizen omdat Defensie de kazerne zelf weer nodig heeft.

