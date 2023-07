BBB gedeputeerden: de boerenwortels, de overstappers en de valse starters

De ploeg gedeputeerden van de BoerBurgerBeweging is divers. Het zijn er achttien, een enorm aantal voor een nieuwe partij. Wie zijn die BBB-bestuurders in de provincie?

Nu het stof van coalitieonderhandelingen in de provincies is neergedaald, wordt de machtsgreep van de BoerBurgerBeweging (BBB) goed zichtbaar. In tien van de twaalf provinciehuizen treedt de partij toe tot het college van gedeputeerde staten en in al deze gevallen krijgt een BBB-bestuurder de verantwoordelijkheid over de toekomst van de landbouw of het stikstofbeleid. Het nieuwe kabinet kan op dit hypergevoelige, belangrijke onderwerp onmogelijk om de partij van Caroline van der Plas heen. En dit valt verder op:

De boerenwortels

Het is niet verwonderlijk dat meerdere BBB-gedeputeerden agrarische wortels hebben. Tien van de achttien bestuurders zijn zelf boer geweest, groeiden als kind op tussen de koeien of waren actief voor een belangenorganisatie.

Een van hen is Femke Wiersma, de afgelopen jaren beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie van BBB en de rechterhand van Van der Plas. Ze was in het verleden werkzaam voor de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Inmiddels is ze gedeputeerde in Friesland. Saillant: Van der Plas wilde een paar jaar geleden eigenlijk dat Wiersma het gezicht van de partij zou worden, ook omdat ze al bekendheid genoot als deelnemer van het populaire tv-programma Boer zoekt vrouw. De Friezin bedankte voor de eer. Ze was wel bereid om ‘gewoon’ Kamerlid te worden: “Dan gaan we een ministerie voor het platteland instellen”, zei ze destijds. “En dat komt honderd kilometer bij Den Haag vandaan, tussen de mensen waar het over gaat.” Wiersma haalde de Kamer uiteindelijk niet; BBB behaalde in 2021 één zetel.

Liesbeth Grijsen, gedeputeerde in Overijssel, runde in het verleden een melkveebedrijf in Lettele. Harold Zoet, bestuurder in Gelderland, heeft naam gemaakt als paardenhouder en was actief voor belangenorganisatie LTO. De andere BBB-gedeputeerde in Overijssel is Maurits von Martels, die daar verantwoordelijk wordt voor landbouw en natuur. Tot voor kort had hij een melkveebedrijf met negentig koeien, maar sinds enkele maanden zijn de stallen leeg. Von Martels heeft de koeien weggedaan, vertelde hij tegen RTV Oost. “We hebben geen opvolgers voor het bedrijf en het combineren met mijn nieuwe functie zal niet lukken.” Hij noemt de boerderij zijn ‘levenswerk’. “Dus dat was emotioneel. Maar we moesten de stap gewoon zetten.” Von Martels liep als boer dus op tegen het probleem waar hij als gedeputeerde een oplossing voor zal moeten vinden: de onzekere toekomst van de agrarische sector.

De overstappers

Von Martels is een bekende naam in de politiek. Tussen 2017 en 2021 was hij Tweede Kamerlid namens het CDA, de partij die hij daarna inruilde voor BBB. Hij was verbolgen dat de christendemocraten hem op een onverkiesbare plek wilden zetten. “Het is uitermate vreemd dat het CDA zegt ‘we vinden het buitengebied belangrijk, maar onze eerste kandidaat staat op nummer 23’.”

Er zijn meer BBB-gedeputeerden met een CDA-achtergrond: Harold Zoet in Gelderland, Jan Klopman in Flevoland en Jelle Beemsterboer in Noord-Holland. Drie andere bestuurders zijn afkomstig van de VVD: Henk Emmens in Groningen, Léon Faassen in Limburg en Frank Rijkaart in Zuid-Holland. Faassen stapte onlangs over uit onvrede over het landelijke stikstofbeleid. Tegen De Limburger: “De bus blijft maar rijden zonder dat iemand vraagt waar we eigenlijk zijn. Mijn enige motivatie is om het beter te doen.”

In Zuid-Holland wordt Rijkaart verantwoordelijk voor landbouw en het stikstofbeleid, een opvallende portefeuille voor iemand met een verleden bij politie en defensie. Hij stapte over naar de BBB omdat het geen partij ‘van een hoop gewauwel’ is, ‘maar van actie en duidelijke woorden’. Hij pleit voor meer ‘jip-en-janneke–taal’ richting de agrariërs.

CDA en VVD zijn dus sterk vertegenwoordigd onder de huidige BBB-bestuurders, maar het zijn vooral lokale politici die de overstap maken. Ze komen van Wakker Emmen, Gemeentebelangen de Wolden, FD Wamel, Gemeentebelangen Urk en Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk. De meesten zijn wethouder geweest, dus weten wat het is om te besturen en kennen het klappen van de zweep.

In Drenthe trad Egbert van Dijk, die bestuurservaring heeft opgedaan in Meppel en De Wolden, begin deze maand aan als gedeputeerde voor natuur en landschap. Hij heeft als taak om van de provincie een ‘wolvenvrije’ regio te maken, zoals de coalitiepartijen in het bestuursakkoord hebben opgeschreven. Hij kan direct aan de slag; in Wapse heeft een wolf een schapenboer in zijn arm gebeten, waarna de burgemeester opdracht gaf het dier dood te schieten. Op deze manier Drenthe wolvenvrij maken is niet toegestaan: het beest is een beschermde diersoort.

Valse starters

De tweede BBB-gedeputeerde in Zuid-Holland is Mariëtte van Leeuwen. Haar politieke leven ligt in Zoetermeer, waar ze voor de lokale partij LHN (Lijst Hilbrand Nawijn) raadslid en wethouder was. In de provincie wordt ze verantwoordelijk voor financiën. Tot op heden is ze in het nieuws gekomen met omstreden Twitter-berichten uit het verleden, waarin ze coronavaccins bekritiseert en ivermectine aanprijst, een middel tegen schurft dat niets doet tegen het virus.

Ook BBB-collega Henk Emmens werd na zijn installatie als gedeputeerde in Groningen geconfronteerd met zijn gedrag op Twitter. De nieuwssite Sikkom ontdekte dat hij tientallen omstreden tweets een ‘like’ gaf. Het gaat onder andere om berichten waarin het gevaar van het coronavirus wordt ontkend, de betrokkenheid van Vladimir Poetin bij de MH17-ramp bestreden en klimaatverandering weersproken. In een door Emmens gelikete tweet vraagt iemand of stikstofminister Van der Wal al is opgepakt.

Tijdens een debat in de Staten bood Emmens zijn excuses aan en nam hij afstand van zijn gedrag op Twitter. Maar hij zei ook: “Een ‘like’ is een interessante mening die nader verkend zou kunnen worden”. Uiteindelijk kreeg hij de steun van een meerderheid van de Statenleden om aan te kunnen blijven.

De carrière van Jan Klopman heeft een opvallend verloop. Op 13 juni werd hij namens BBB geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer, om daar drie weken later weer te vertrekken. Hij is inmiddels gedeputeerde voor landbouw in Flevoland. Tijdens zijn afscheid in de senaat zei voorzitter Jan Anthonie Bruijn dat hij ‘niet gelukkig is met voortijdige vertrekkers’. Dat is een understatement. Klopman is waarschijnlijkheid het kortstzittende lid van de Eerste Kamer ooit.

De actie van Klopman leidde tot gefronste wenkbrauwen, de overstap van Jelle Beemsterboer tot veel meer dan dat. De nieuwe BBB-gedeputeerde in Noord-Holland was tot voor kort actief voor het CDA. Die partij had geen idee van zijn toekomstplannen. Beemsterboer was zeer actief voor het CDA. Hij zat in het bestuur in Schagen, schreef zelfs mee aan het provinciale verkiezingsprogramma en was actief in de campagne.

“Dat hij nu deze keuze maakt, is ongeloofwaardig”, vinden de CDA-Statenleden Willemien Koning en Dennis Heijnen. In het radioprogramma Met het oog op morgen zei Jelle Beemsterboer dat hij de boosheid begrijpt. “Dit is een persoonlijke afweging.” Hij noemt BBB een middenpartij, die de potentie heeft om een echte volkspartij te worden. “Ook in de steden.” Zijn vader Jos (voormalig CDA-wethouder in Schagen) maakte al eerder de overstap naar BBB. Hij is nu namens die partij hoogheemraad voor het waterschap Hollands Noorderkwartier.

