Baudet isoleert zich nog verder met zijn hardnekkige liefde voor Poetin

De liefde van Thierry Baudet voor Vladimir Poetin is geen winterzotheid. Al jaren verspreidt de leider van Forum voor Democratie actief pro-Kremlin standpunten. De Tweede Kamer nam daarom maandag een motie aan om de financiële banden van Nederlandse politieke partijen met de Russische overheid te onderzoeken. Initiatiefnemer Jesse Klaver van GroenLinks noemde daarbij nadrukkelijk FvD en PVV.

Deze twee partijen steunen de sancties tegen Rusland niet. PVV-leider Geert Wilders veroordeelde de Russische invasie wel, anders dan Baudet. Dat maakt FvD steeds meer een uitzondering onder de Europese extreem-rechtse en populistische partijen. Fanatieke Poetin-sympathisanten zoals de Franse Marine Le Pen, de Italiaanse Matteo Salvini en de Hongaarse leider Viktor Orban namen afgelopen week wel afstand van het Russische militaire optreden. Jarenlang etaleerden deze partijen hun bewondering voor het sterke leiderschap van Poetin, die van Rusland weer een echte natie maakte, een bewondering die samengaat met hun anti-EU-standpunten en afkeer van supranationale organisaties.

Baudet roept op tot 'nuance’

Baudet noemt de oorlog weliswaar verschrikkelijk, maar legt de schuld daarvoor nadrukkelijk bij het westen. Dat zou Rusland met de EU en de Navo ‘omsingelen’ en ‘een nucleaire oorlog uitlokken’. “Poetin is een toonbeeld van mildheid geweest”, aldus de Forumleider dinsdag bij een uitzending van Ongehoord Nederland. Op Twitter hamert Baudet sinds de invasie op ‘nuance’ aangaande Rusland, terwijl Oekraïne volgens hem oorlogsmisdaden begaat en het westen China’s wandaden negeert, of die van de Canadese leider Trudeau. Russen in het buitenland, zoals de overal ontslagen dirigent Gergiev, noemt Baudet ‘de nieuwe ongevaccineerden’.

Het is allemaal niet zo zwart/wit.



Poetin is ongetwijfeld een geslepen dictator - maar Rusland is niet het absolute kwaad.



Het Westen heeft kilo’s boter op het hoofd - wij zijn geen wereldreddende James Bond.



En Oekraïne is geen lieflijke bloementuin van onschuld.



Nuance! — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 2 maart 2022

Baudet deelt al jaren Poetins denkbeelden over het westen en de EU als decadente macht in verval en de Navo als agressor. Grote inspirator voor hem in dezen is John Laughland, een Britse doctor in de filosofie, die de EU ziet als een ‘door nazi-ideologie’ gedreven ‘oorlogsproject’. Baudet kent hem al sinds zijn promotieonderzoek, waarin hij Laughlands eurosceptische ideeën over de soevereiniteit van naties verwerkte.

Na de twee partijscheuringen binnen Forum voor Democratie groeide Laughland dankzij Baudet uit tot partij-ideoloog en medewerker van de Europese fractie. Die fractie bestaat na het vertrek van de drie leden naar JA21 inmiddels weer uit één overgelopen PVV’er, die overigens als enige Nederlandse Europarlementariër tegen de veroordeling van de invasie stemde.

EU als veroorzaker van 'hysterisch anti-Russisch-klimaat’

Laughland werkte daarvoor jarenlang bij een met Russisch geld gefinancierde denktank in Parijs. Hij verscheen regelmatig bij Russia Today (nu RT), de staatsgefinancierde Russische propagandazender die nu wereldwijd door veel providers en sociale media platforms wordt geweerd.

In zijn meest recente artikel uit januari voor de internationale website van FvD gaat Laughland nog tekeer tegen de EU als veroorzaker van een ‘hysterisch anti-Russisch-klimaat’ en de VS en EU als supporters van het ‘gangster regime’ in Oekraïne.

Ook in Baudets parlementaire bijdragen is dit patroon te herkennen. Baudet betwistte de onafhankelijkheid van het MH17-onderzoek, keerde zich tegen sancties vanwege de Krim en bestreed in de loop der tijd in steeds fellere bewoordingen de EU. Hij toonde zich fel tegenstander van de Magnitsky-wet waarmee schenders van mensenrechten wereldwijd kunnen worden aangepakt. Ook brengt Baudet voortdurend de legitimiteit van democratische verkiezingen in diskrediet, een tactiek waarin het Kremlin zich de afgelopen jaren in Europa en de VS bekwaamde met behulp van desinformatie en trollenlegers.

Baudet was ook tegen Nederlands Navo-lidmaatschap

Dankzij onderzoek van Zembla kwam in 2020 aan het licht dat Baudet zich ook tegen het Nederlandse Navo-lidmaatschap wilde keren, maar dat partijgenoten hem destijds daarvan afhielden. Officieel is het nog geen partijstandpunt, al moet Turkije van FvD uit de Navo en is de partij tegen iedere vorm van Europese defensiesamenwerking. FvD is wel voor forse verhoging van het defensiebudget, een standpunt dat door de oorlog in Oekraïne ineens brede steun krijgt in de Kamer.

Zembla onthulde in 2020 meer details over de Russische contacten van Baudet. Zo zou hij al sinds het referendum over het associatieverdrag in Oekraïne in 2016 contact hebben met – in Baudets eigen woorden – ‘een Rus die werkt voor Poetin’. Deze Kornilov is een Rus met een Oekraïens paspoort die jaren in het oosten (Donetsk) van Oekraïne woonde, en via verschillende denktanks en zijn politieke netwerk pro-Kremlinstandpunten uitdraagt. Het Oekraïne-referendum en de sterke anti-Europese sentimenten die mede daardoor werden aangeboord, vormde de politieke doorbraak van Baudet en zijn Forum voor Democratie, die het jaar erop in de Tweede Kamer werden verkozen. Harde financiële banden met Russische contacten kon Zembla destijds niet aantonen, en zijn door Baudet altijd ontkend.

Waar Baudets Poetinliefde zijn partij de komende tijd brengt, is onzeker. In de Tweede Kamer raakt de partij hierdoor nog verder geïsoleerd, maar de vraag is of dat electoraal ook zo uitpakt. Er is al geopperd, onder meer door hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van den Braak, om te onderzoeken of FvD de gedragscode van de Tweede Kamer schendt, bijvoorbeeld door veelvuldig te pleiten voor niet-Nederlandse belangen.

Lees ook:

Thierry Baudet weer in beeld als Kremlinvazal

Thierry Baudet wilde Nederland uit de Navo, onthulde het programma Zembla in april 2020. De politiek leider van Forum voor Democratie werkt nauw samen met pro-Kremlin-activisten, onder meer om desinformatie te verspreiden,volgens de makers van de uitzending.