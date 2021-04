Basisscholen kregen minder zelftests door tegenvallende leveringen

Dat blijkt volgend de AVS uit een enquête, die vrijdag werd ingevuld door ruim 700 van de 7000 schoolleiders in het basisonderwijs. Een woordvoerder van het ministerie van onderwijs erkent dat de levering aan basisscholen trager verloopt dan voorzien. Dat komt door ‘tegenvallende leveringen’ van testen aan het ministerie.

In het voortgezet onderwijs heeft al wel driekwart van de scholen zelftesten gehad, meldt het ministerie. Die testen zijn anders verpakt, en daarvan waren er wel voldoende. Het hoger onderwijs is na het primair en het voortgezet onderwijs aan de beurt. Het streven is nog steeds dat alle scholen voor komend weekend voorzien zijn van tests. Het ministerie heeft ‘goede hoop’ dat dat lukt.

“Als je in een week 5 procent van de scholen kunt beleveren, vraagt ik me ten zeerste af of in de tweede week 95 procent gehaald wordt", zegt Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Ze hoop dat de basisscholen in elk geval voor 9 mei voorzien zijn, als de meivakantie afloopt.

Het is de bedoeling dat leraren zonder klachten zichzelf twee keer per week preventief kunnen testen, zodat besmettingen op school eerder worden opgespoord en leraren zich veiliger voelen op school. Nu ook de buitenschoolse opvang weer open is, waar kinderen uit meerdere klassen samenkomen, maken schoolleiders zich volgens de AVS extra zorgen over de verspreiding van het virus.

