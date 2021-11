Basisscholen hebben weinig problemen met de nieuwe coronaregels. ‘Je kunt overal wel een ding van maken’

Mondkapjes op bij verplaatsingen door de gang? Check. Gespreide pauzes, en groepen zoveel mogelijk gescheiden laten binnenkomen en pauzeren? Dat is te doen. Docenten zichzelf twee keer per week laten testen? Ook geen probleem. Maar of leerlingen dat ook gaan doen, zoals het ‘dringende advies’ van de overheid luidt?

‘Sinterklaas met een mondkapje? Dat wordt wel een uitdaging’

Marijke van Amersfoort, basisschool Samenspel in Amsterdam-Zuidoost

“We zagen er tegenop, maar het valt allemaal nog mee. Ik had op grote weerstand gerekend tegen de mondkapjes. De vaccinatiegraad in Amsterdam-Zuidoost is laag, nogal wat mensen trekken zich niks aan van het virus. Ik had de ouders gemaild: mondkapjes dragen is een dringend advies van de overheid, maar bij ons is het een schoolregel. Er is maar één ouder geweest die zei ‘mijn kind mag geen mondkapje op’. Het kind zou een aandoening hebben. Dat is juist een reden om wel een mondkapje te dragen, heb ik gezegd. Onze kinderen vinden het helemaal niet zo’n probleem, die kwamen trots met die mondkapjes binnen en daarvoor heb ik ze natuurlijk de hemel in geprezen.

“Leerkrachten testen zichzelf bij ons al lang twee maal per week. Scholen kunnen bij de overheid zelftests aanvragen, ik heb net weer een nieuwe doos besteld. Maar nu is de vraag wanneer we zelftests krijgen om uit te delen aan de ouders. Want ik denk niet dat die nu naar de winkel zullen rennen om zelftests te kopen. Voor veel ouders is dat echt te duur.

“We zitten klem met Sinterklaas. Die komt wel op school, maar met de groepen door elkaar zitten kan nu helaas niet meer. Hij zal nu langs de klassen moeten pendelen. Sinterklaas met een mondkapje? Dat wordt wel een uitdaging ja, geen idee nog hoe we dat moeten doen.”

‘Ik heb niet de indruk dat de vaccinatiegraad in mijn team lager ligt’

Marten van der Es, gereformeerde basisschool Eben Haezer in Ureterp

“We hebben geen grote problemen met het doorvoeren van de nieuwe regels. De ouders zijn daarover per mail geïnformeerd. Zelftesten gebeurt achter de voordeur, wij gaan niet aan de ingang staan met een vragenlijstje of mensen hun kinderen getest hebben. Er zijn natuurlijk ouders die het dragen van een mondkapje belachelijk vinden. Maar wij zijn dankbaar dat we open mogen blijven, dit is daarvoor het wisselgeld. Dus zeggen we: heb dat daar dan voor over.

“Zoveel mogelijk gescheiden binnenkomen deden we al langer, de school kent gelukkig vier ingangen. Wij hebben alle maatregelen uit de vorige lockdown in stand gehouden.

“Ik heb niet de indruk dat de vaccinatiegraad in mijn team lager ligt dan in het openbaar onderwijs. Ik weet van een aantal collega’s dat ze zich niet hebben laten vaccineren, maar anderen hebben daartoe wel besloten, gezien de situatie.”

‘Het is mooi dat de kinderen in ieder geval naar school mogen blijven gaan’

Miriam Wondergem, Katholieke basisschool Don Bosco in Dordrecht.

“Alle kinderen dragen trouw een mondkapje, zoals we de ouders hadden gevraagd. De paar kinderen die dat waren vergeten hebben er eentje van school gekregen. We hebben 160 leerlingen, we hebben geen reacties binnengekregen van ouders die weigerden aan de regels te voldoen.

“Het is wel jammer dat groepsdoorbrekend onderwijs even niet meer kan, nu groepen zoveel mogelijk gescheiden moeten blijven. Tutorlezen, waarbij leerlingen uit bijvoorbeeld groep 8 kinderen uit groep vier voorlezen, dat kan even niet. En kinderen die bijvoorbeeld voorlopen met rekenen laten meedoen met een hogere klas ook niet. Dat betekent dat de leerkrachten in één klas op meerdere niveaus moeten lesgeven.

“Maar het is mooi dat de kinderen in ieder geval naar school mogen blijven gaan. Je kunt overal wel een ding van maken, maar dit zijn gewoon de maatregelen waar we mee moeten omgaan. Hopelijk is de situatie in januari weer normaal.”

Lees ook:

Scholen weer dicht? Na een week quarantaine moet deze redacteur er niet aan denken

De scholen blijven hoogstwaarschijnlijk open, maar veel ouders zitten of zaten al in quarantaine met een positief getest kind. Bij Trouw-redacteur Laura van Baars zette een positieve test een aaneenschakeling van telefoontjes in gang.