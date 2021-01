Basisscholen blijven nog dicht, avondklok nog niet definitief

De basisscholen en kinderopvangcentra kunnen toch niet open op 25 januari. Ze blijven in ieder geval dicht tot 8 februari, de dag dat de huidige coronamaatregelen aflopen.

Het inmiddels demissionaire kabinet had enige hoop dat de basisscholen eerder konden opstarten, maar het zit er niet in, verklaarde minister Arie Slob van onderwijs zondag. De deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) maken zich grote zorgen over de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus in Nederland. Deze mutatie blijkt vele malen besmettelijker dan de originele versie. Slob neemt het advies van het OMT over om de scholen dicht te houden. “Het is een grote teleurstelling. Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren en leerlingen een klap is. Je kinderen helpen met school terwijl je tegelijk je werk moet doen, is ontzettend zwaar.”

Oplopende leerachterstanden

Er was het kabinet veel aan gelegen de basisscholen eerder te openen, vanwege oplopende leerachterstanden en de problemen die ouders ervaren bij het combineren van (thuis)werk met het helpen van hun kinderen. Het kabinet wil daarom met werkgevers en vakbonden praten of er een soort ‘coronaverlof’ mogelijk is voor vaders en moeders die daar behoefte aan hebben. Het rijk zal daar financieel aan bijdragen. Slob benadrukt dat het primair onderwijs, inclusief het speciaal onderwijs, en de crèches de komende weken openblijven voor kwetsbare kinderen.

Het kabinet sprak zondag weer op het Catshuis met RIVM-directeur Jaap van Dissel over mogelijk extra maatregelen. Het aantal nieuwe besmettingen per dag blijft dusdanig hoog, dat er voorlopig geen sprake zal zijn van versoepelingen. Wat extra zorgen baart: het RIVM heeft inmiddels ‘om en nabij’ 200 gevallen van de Britse variant in Nederland geconstateerd. Het is een verdubbeling van het aantal gevallen een week eerder.

Nog geen definitief besluit over de avondklok

Premier Mark Rutte houdt er nog steeds ernstig rekening mee dat het nodig is een avondklok in te voeren, net als omliggende landen al hebben gedaan. Tijdens het zondagse overleg in het Catshuis is er naar verluidt nog geen definitief besluit over genomen. Maandagochtend praten de fractieleiders van de coalitiepartijen met de premier en de vicepremiers over de kwestie, later op de dag is er overleg met burgemeesters van de grote steden.

De avondklok zou vermoedelijk gelden van 20.00 tot 04.00 uur. Het OMT heeft het kabinet eerder geadviseerd om ‘gerichte maatregelen te nemen om samenkomsten van jongeren tegen te gaan’. Twintigers blijken de ‘katalysator’ te zijn achter de tweede coronagolf.

Rutte: ‘Gooi geen instrumenten weg’

Mocht Rutte besluiten zo’n avondklok in te voeren, dan is dat gelijk de eerste grote test voor het demissionaire kabinet. De Tweede Kamer zal akkoord moeten gaan met deze omstreden maatregel, die veel weerstand oproept. Niet voor niets smeekte de premier vorige week om geen blokkades op te werken die de bestrijding van het coronavirus frustreren. In een Kamerdebat zei Rutte: “Dus alsjeblieft, meneer Wilders, meneer Jetten en anderen, gooi nou geen instrumenten weg. (...) Ik ben zo bang dat er dadelijk weer moties aangenomen worden die ertoe oproepen om dit opnieuw te blokkeren. Die luxe is er nu niet. Zijn er gelijkwaardige alternatieven? Ik denk dat die nog schrikbarender zijn.”

Er ligt inderdaad een aangenomen Kamermotie van vorig jaar november, waarin een avondklok wordt afgewezen. Mocht het kabinet het plan doorzetten, volgt komende week eerst een persconferentie, gevolgd door een debat. Grote vraag is of de Kamer dan voet bij stuk houdt en bereid is het demissionaire kabinet terug te fluiten.

