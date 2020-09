Barvrouw Karin: ‘Ik had gedacht dat wij buiten schot zouden blijven’

Wat heerlijk is dat toch: Biertjes drinken op de terrasboot van café De Pilaren aan het Verdronkenoord in het historische hart van Alkmaar. Een stuk of wat stamgasten doen het op deze vroege, milde maandagavond. En ze kunnen het blijven doen, ook met de maatregelen voor de horeca die premier Mark Rutte gisteravond aankondigde. Maar lekker doorzakken en de kroegentocht binnen vervolgen tot in de kleine uurtjes, dat is voorlopig geen optie. Na negenen mag er niemand meer naar binnen en om tien uur moet de boel dicht. Een pijnlijke streep door de rekening voor barvrouw Karin Duinmeijer, boegbeeld van De Pilaren. “Ik had niet verwacht dat deze maatregel landelijk zou zijn en zie de komende tijd met angst en beven tegemoet.”

Ze kan nu binnen 28 mensen kwijt en buiten op de terrasboot nog eens 24. “De gemeente heeft de vergunning voor het terras verlengd tot 1 november, daar moeten we het nu van hebben. Als we het terras winterklaar maken, redden we het misschien. Ik dacht dat wij buiten schot zouden blijven, iedereen was juist een beetje gewend en het kwam net weer goed op gang.”

Zo gezellig en levendig als de Alkmaarse binnenstad nu is, zo was het heel lang niet. Jarenlang ging vooral de jeugd van de Noord-Hollandse toeristenstad de hort op in omliggende plaatsen zoals Bergen en Egmond. Pas sinds een jaar of tien zijn er tal van leuke eettentjes en cafés bijgekomen en is het bijna nergens in Nederland gezelliger dan aan het Waagplein of hier op de Platte Stenenbrug.

Zelfs het coronavirus kon de pret niet écht drukken, al sneuvelde er wel een icoon: Café Odeon in de Hekelstraat haalde het niet. Maar bij de overgrote meerderheid van de Alkmaarse horecaondernemers heerste de hoopvolle gedachte: Wij gaan dit overleven. Die kant ging het ook op. De versoepelingen dreven de mensen langzaam maar zeker weer de restaurants en bars in. Maar nu een tweede, zachte lockdown aan de poort staat, is de stad weer terug bij af.

Extra kosten

Bij restaurant De Buren, grenzend aan de visbanken, komt de boodschap van het kabinet dan ook hard binnen. Dat er vanaf nu maximaal 30 mensen in zijn zaak mogen is voor bedrijfsleider Don Zuurbier nog overkomelijk: “Ik kon binnen toch al maximaal 36 stoelen kwijt door corona. Ik maak me meer zorgen over toeristen die niet meer komen sinds voor deze regio code rood is afgegeven. Voor de mensen die wel komen, mogen we hopelijk iets met een winterterras. Dan moeten we wel een overkapping maken. Dat zijn allemaal extra kosten.”

De nieuwe beperkingen komen extra hard binnen bij Javaanse Meisjes aan het Waagplein. Het restaurant annex grand café, naar een concept van meesterkok Ron Blaauw, viel vol met de neus in de corona. Amper was het voor veel geld verbouwde restaurant geopend of het virus sloeg toe. De tent kon weer op slot. Vervolgens ging de zaak weer voorzichtig open en nu voelt het voor bedrijfsleider Kenneth Wagner als een nieuwe sluiting: “Wij zijn zo ongeveer het enige restaurant van Nederland dat vier keer per jaar opnieuw is geopend”, zegt hij in alle ernst. Wagner betwijfelt of het eerder sluiten van zijn restaurant veel zal uithalen: “Wij focussen op eten, dat is anders dan een kroeg, waar mensen toch eerder losser worden door alcohol. Zou het echt uitmaken of wij om tien uur of om elf uur dichtgaan?“ Wagner vindt dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. “Nu wordt de sector verantwoordelijk gehouden. Voor mijn gevoel is de horeca iedere keer de sjaak.”

Op de terrasboot van café De Pilaren neemt Alex Montanarella nog maar een slok van zijn biertje. Hij heeft niet veel last van het vroeger sluiten van zijn café: “Omdat ik meestal overdag ga. Toch vind ik het raar dat ze het in sluitingstijden zoeken en niet in mondkapjes. Ik kom uit Italië en daar werken mondkapjes in gesloten ruimtes prima.”

