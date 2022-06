Barneveld staat boerenprotest toe: ‘Heel Midden-Nederland ligt woensdag plat’

Tienduizenden boeren demonstreren woensdag in Stroe tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Uit het hele land komen zij die dag op hun tractoren en andere landbouwvoertuigen naar het Gelderse dorp. Maandagmiddag keurde burgemeester Jan Luteijn van de gemeente Barneveld – waar Stroe onder valt – de demonstratie goed omdat deze voldoet aan alle randvoorwaarden.

‘Wegen volledig dicht’

Dat doet de burgemeester wel met tegenzin. Hij vreest namelijk dat de demonstratie voor een flinke verkeerschaos zal zorgen in Stroe en ver daarbuiten. “De kans is groot dat de wegen in het midden van het land volledig dicht zullen zitten”, valt te lezen in het persbericht. De gemeente adviseert inwoners dan ook om thuis te blijven en niet de weg op te gaan tenzij dit strikt noodzakelijk is.

De ANWB en Rijkswaterstaat delen de vrees. Zo verwacht de ANWB dat de complete driehoek tussen Arnhem, Utrecht en Zwolle te maken krijgt met grote drukte. De langzaam rijdende voertuigen zullen voor opstoppingen zorgen op de A1, A12, A30 en A50. Ook de ANWB raadt daarom aan om woensdag als reisdag te mijden, of in ieder geval continu de verkeersinformatie te raadplegen.

Gissen naar hinder

“Helaas kunnen we geen gerichter omreisadvies geven”, zegt Markus van Tol, woordvoerder van de ANWB. “De organisatie van het boerenprotest houdt alle kaarten tegen de borst. Wij weten dus niet of de tractoren blijven rijden of stil gaan staan, waar zij vandaan komen, hoeveel het er zijn en hoe laat zij vertrekken. Daardoor blijft het gissen welke hinder automobilisten zullen ondervinden.”

Op papier heeft de organisatie boeren opgeroepen om geen blokkades op te werpen en niet met de tractoren de snelweg op te gaan – wat wettelijk verboden is. In de praktijk lijkt het onvermijdelijk dat dit toch gebeurt. De demonstrerende boeren komen namelijk van heinde en verre, en dan is het onwaarschijnlijk dat zij alleen gebruik zullen maken van provinciale wegen.

‘Een grote bende’

Organisator Jeroen van Maanen ontkent dat boeren willens en wetens wegen zullen blokkeren, al sluit hij tegelijkertijd niets uit. “Het is zeker niet ons doel, maar ik kan natuurlijk niet uitsluiten dat het een onbedoeld gevolg van de demonstratie is. We gaan zien wat er gebeurt.” De eerste boeren gaan mogelijk al dinsdagavond op weg naar Stroe, bijvoorbeeld de veehouders van de Waddeneilanden.

Gert-Jan Brouwer, de melkveehouder op wiens land de demonstratie wordt gehouden, is veel stelliger in zijn bewoordingen. Wat hem betreft wordt het “qua verkeer een grote bende” om de boodschap van de boeren kracht bij te zetten. “Heel Midden-Nederland ligt woensdag plat. We zetten de A1 gewoon vast.”

