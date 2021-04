Barbara is 100 jaar, maar wacht nog altijd op haar prik: ‘Ik doe álles om samen oud te worden’

Barbara Higgs zit onder een dubbele deken op bed in de slaapkamer in haar vrijstaande huis aan de rand van Loosdrecht. Een deel van het huis deed vroeger dienst als boerderij, en dat is terug te zien. Zo is er alleen een smalle smeedijzeren wenteltrap naar boven. De rails van een traplift is eraan vastgenageld. Om de slaapkamer te bereiken, moet je door de badkamer.

Higgs nipt aan een kopje thee met melk dat haar echtgenoot Ron van Aalst (76) voor haar inschenkt, in Brits porselein. “I need an injection for covid”, zegt ze met een keurige Engelse tongval − ze is in 1921 geboren in Cardiff. “To keep off the corona.” Ze spreidt haar armen. Waar wacht de regering nog op?

Ook Higgs en haar echtgenoot zien hoe de 94-jarige meneer Molenkamp als de eerste Nederlandse 90-plusser wordt ingeënt tegen corona. Het is dan 26 januari. Het zal niet lang meer duren voor Barbara aan de beurt is, hoopt het echtpaar.

Maar de hoop blijkt uitgestelde teleurstelling. Pasen is aangebroken, en nog altijd is er geen vaccin in de arm van Higgs gegaan. Dat komt doordat ze valt in de categorie ‘niet-mobiele thuiswonende ouderen’. Die groep van ruim 50.000 personen wordt, van oud naar jong, thuis geprikt door de huisarts. Dat zou al vanaf 1 maart gebeuren, maar omdat de vaccins van Pfizer en Moderna toch niet geschikt zijn voor toediening thuis, is de vaccinatie van de alleroudsten uitgesteld.

Higgs werkt bij de Royal Air Force

Het levensverhaal van Higgs is een beknopte revue waard. Ze groeit op zonder moeder, die zes dagen na haar geboorte overlijdt. In de oorlog werkt Higgs bij de radar van de Royal Air Force en daar ontmoet ze de inmiddels overleden Joods-Nederlandse Victor Wijnberg, die vlucht voor de bezetter en als vliegenier bommen laat vallen op bezet gebied. “Victor was, zoals ze in Amsterdam zeiden, een lefgozer”, zegt Higgs trots.

Na de oorlog keert Wijnberg terug naar Nederland, samen met Higgs. Ze wonen in Heemstede en krijgen vier zoons. Daar leert Higgs Ron van Aalst kennen. Of eigenlijk andersom, zegt Van Aalst. “Ik was nog geen 18 en zat bij een zoon van Barbara in de klas. Ze kwam een keer met een MG (een sportauto, red.) bij de school. Barbara droeg een leren pak. Ik dacht: jeetje, wat een wijf!”

Zij is dan de vijftig gepasseerd, hij nog in de twintig

Enkele jaren later lopen de twee elkaar weer tegen het lijf. Er bloeit een liefdesrelatie op. Hij: “Sindsdien leven wij samen, lang en gelukkig”.

In 1972 koopt het stel het huis in Loosdrecht waar ze nu nog wonen. Zij is dan de vijftig gepasseerd, hij nog in de twintig. “Barbara had zoveel levenservaring, ik was helemaal ondersteboven”, zegt Van Aalst. Terwijl zij Engelse les geeft vanuit huis, maakt Van Aalst carrière.

Inmiddels is het echtpaar op een punt gekomen dat hij voor haar zorgt. Higgs heeft hartproblemen, had een paar hersenbloedingen en kreeg de diagnose beginnende dementie. Ze vertelt kraakhelder maar langzaam, en raakt soms de draad kwijt. Dan komt Van Aalst weer tussendoor, en helpt zijn vrouw een handje.

Oude Britse liedjes zonder hapering

Trots als een pauw is hij op haar. Ze weet zonder hapering oude Britse liedjes op te voeren. “Daisy, Daisy give me your heart to do / I’m half crazy, hopeful in love with you / It won’t be a stylish marriage, I can’t afford the carriage / But you look sweet upon the street, on a bicycle built for two”, rijmt Higgs opeens. Een brede lach van haar man volgt.

Van Aalst is een man met een missie: een vaccin voor zijn vrouw. “Ik doe álles om samen oud te worden”, zegt hij. In de krant leest hij dat historicus Maarten van Rossem voor zichzelf een coronaprik heeft geritseld. Dat kan ik ook, denkt Van Aalst. Maar bij de huisarts krijgt Van Aalst nul op het rekest, het echtpaar moet geduld hebben.

Als het goed is, wordt ze begin april door de huisarts ingeënt

Afgelopen week kwam er eindelijk goed nieuws. Higgs krijgt nu het vaccin van AstraZeneca, dat recent is goedgekeurd voor 65-plussers. Als het goed is, wordt ze begin april door de huisarts ingeënt.

Ondertussen krijgt ook Van Aalst een brief op de mat. Het is voor zijn eigen prik. Het spant erom wie eerder is. Soms schiet er vuur uit de ogen van Van Aalst. “Ik ben geschrokken van de chaos die is veroorzaakt door de regering, die steeds wisselde van vaccinatiestrategie. Daardoor voel ik me gekwetst in het behartigen van het belang van Barbara. Ik kan niet tegen onrecht.”

Soms is Van Aalst tot tranen geroerd. “Een kleinzoon zei: Barbara heeft al die tijd voor je gezorgd. Nu is het de beurt aan jou. En zo is het.”

