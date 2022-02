BA.2, het zusje van de omikronvariant, is besmettelijker, maar waarschijnlijk geen gamechanger

De Denen dachten dat zij de piek van het aantal besmettingen met omikron hadden bereikt. Vorige week begonnen de aantallen eindelijk te dalen. Om deze week weer te stijgen. Het is het gevolg van de nieuwe variant die in Denemarken de ‘oude’ omikron heeft verdreven.

Ook in Nederland krijgt de nieuwe variant voet aan de grond. Uit een test van de GGD in Amsterdam bleek een paar dagen geleden dat 20 procent van de onderzochte monsters de nieuwe variant bevatte. Een week daarvoor was dat nog 2 tot 4 procent. Het RIVM verwacht dan ook dat Nederland snel Denemarken achterna gaat.

De naam van de nieuwe variant is BA.2. Geen naam uit het Griekse alfabet, omdat de nieuwste loot aan de Sars-Cov-2-stam niet echt een nieuwe variant is. Volgens sommigen wel, maar bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt het een sublijn van omikron omdat veel mutaties overeenkomen met het heersende virus. BA.2 is een zusje van BA.1, de omikronvariant die wij kennen. Al zijn er wel flink wat mutaties opgetreden: 27 vergeleken met BA.1.

Omikrons zusje is besmettelijker

De vraag bij elke nieuwe variant of subvariant is: maakt hij zieker en is hij besmettelijker? Het lijkt er niet op dat BA.2 zorgt voor ernstigere klachten dan de huidige omikronvariant, liet de WHO dinsdag weten. In landen waar BA.2 al dominant is, zoals Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en India, blijven de nieuwe ziekenhuisopnames relatief laag.

Nieuwe onderzoeken naar de besmettelijkheid laten zien dat er wel een verschil is met de huidige omikronvariant. BA.2 is ongeveer anderhalf keer zo besmettelijk. Oftewel: waar BA.1 voor 100 positieve tests zorgt, levert BA.2 150 positieve testen op.

Hoe die toegenomen besmettelijkheid uitpakt binnen huishoudens, laat Deens onderzoek zien dat een paar dagen geleden is gepubliceerd. Zij analyseerden cijfers om de zogeheten secondary attack rate te bepalen. Die meet de mate waarin een besmet persoon andere leden besmet van het huishouden of een groep mensen waarmee hij of zij in nauw contact staat.

Na veertien dagen ligt de ‘secundaire aanvalsgraad’ bij delta op 33 procent, bij omikron BA.1 op 35 procent en bij BA.2 op 42 procent. De nieuwe variant leidt daarmee tot 20 procent meer besmettingen dan de oude omikronvariant. Vergelijkbare onderzoeken uit het Verenigd Koninkrijk komen uit op ongeveer 30 procent meer besmettingen. Wat betekent dit voor Nederland? Dat de piek waarschijnlijk vroeger komt, zegt het RIVM, dat verder niets zegt over de hoogte van die piek.

Vaccins en boosters beschermen goed

Blijven de vaccins werken? Volgens de WHO wel. Zij baseren zich mede op Deens en Engels onderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeken wijken van elkaar af. Volgens de Denen heeft BA.2 eigenschappen waardoor het nog beter is in ontlopen van de immuniteit.

Maar in het Verenigd Koninkrijk zien wetenschappers dat de vaccins juist net iets beter beschermen tegen het zusje van omikron. Een booster zorgt voor 63 procent bescherming tegen infectie met BA.1 en 70 procent tegen BA.2. Waarbij gezegd moet worden dat deze conclusies zijn getrokken op basis van een kleine groep personen.

De vaccins blijven voor zover bekend goed beschermen tegen ziekenhuisopname. Een derde effect van de vaccins is tegengaan van verspreiding, de transmissie. Op dat vlak is er geen verschil tussen de beide omikronversies, zeggen Deense onderzoekers.

Een vraag die nog niet is te beantwoorden: kan je na besmetting met BA.1 besmet raken met BA.2? Uit Israël komen berichten dat mensen na een infectie met de ‘oude’ omikron opnieuw besmet raken, ditmaal met BA.2. Maar hoe vaak dat voorkomt, en of dat alleen gebeurt bij ongevaccineerden, is nog niet te zeggen.

Zuid-Afrikaanse wetenschappers denken niet dat er een nieuwe grote golf ontstaat door BA.2. Op kleine schaal zullen er herinfecties zijn omdat de immuunrespons na een milde infectie met omikron niet sterk is, zegt een Zuid-Afrikaanse arts infectieziekten tegen de Financial Times. Maar BA.2 is volgens hem zeker geen gamechanger.

