AZC's: Noord-Afrikanen maken misbruik van asielopvang

Locatiemanagers van asielzoekerscentra zien een groeiende groep Noord-Afrikanen die naar Nederland komt, waarschijnlijk enkel om hier de winter door te brengen in een asielzoekerscentrum. In het land van herkomst waren ze vaak dakloos en ze kampen met ‘stevige problematiek’. Er is bijvoorbeeld sprake van drugsgebruik en agressief gedrag. Dat zegt een woordvoerder van het Coa tegen Trouw.

Cijfers heeft het Coa nog niet, maar uit de laatste cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat het aantal asielzoekers dat zegt Algerijn te zijn, inderdaad is toegenomen. In de eerste helft van 2021 meldden zich 465 Algerijnen, in het laatste half jaar waren dat er 640.

Het Coa heeft het idee dat een deel van deze mensen niet echt Algerijnen zijn. Daarover liegen loont, omdat het land sinds de zomer van 2021 niet meer op de lijst staat van veilige landen. Dat betekent dat Algerijnen de volledige, lange asielprocedure doorlopen. En dat betekent weer dat ze in ieder geval enkele maanden mogen slapen in een azc.

Veiligheid azc-bewoners in geding

“Je kunt je voorstellen”, zegt Coa-woordvoerder Sonja Kloppenburg voorzichtig, “dat het voor mensen die dakloos zijn loont om zonder papieren naar Nederland te komen, zodat ze hier in de opvang de winter kunnen doorbrengen. Dat ze uiteindelijk worden afgewezen, maakt ze niet zo heel veel uit.”

De asielopvang is niet op deze kwetsbare mensen ingericht, benadrukt ze. “Ik hoor van meerdere locatiemanagers dat om die groep heen vaker incidenten plaatsvinden. Dat zorgt voor onrust. Het maakt de centra ook minder veilig voor andere bewoners.”

Daar komt bij dat het Coa al kampt met te weinig plekken in de asielopvang. In het gunstigste scenario zijn er dit jaar nog 6000 extra opvangplekken nodig. Dan helpt het niet dat een deel van die bedden bezet wordt door mensen die eigenlijk geen serieuze asielaanvraag doen.

Lees ook:

Vluchtelingen in tenten wilde Nederland nooit meer, waarom dreigt de geschiedenis zich dan toch te herhalen?

Opnieuw is het crisis in de asielopvang. Meer dan tweeduizend extra opvangplekken voor asielzoekers zijn er komende weken nodig, hield demissionair minister Ferd Grapperhaus (veiligheid en justitie) gemeenten maandagavond voor. Daarvan moeten er 800 heel snel komen.