AZ-dak ingestort door slechte lasverbindingen, rest van dak kan bezwijken

AZ heeft daarom een formele waarschuwing ontvangen van de Onderzoeksraad. De voetbalclub moet onder toeziend oog van de gemeente Alkmaar het overgebleven deel van het dak controleren en waar nodig repareren.

Uit het verkennend onderzoek bleek dat er nog tenminste twee breuken en twee verdachte plekken zitten in het deel van het dak dat nog intact is. Hoe het kan dat de lasverbindingen in het andere deel het begaven is nog niet bekend.

Het overhellende dak boven een van de tribunes van het AZ-stadion stortte in tijdens een zomerstorm op 10 augustus. Er waren op dat moment geen mensen aanwezig op de tribune.

De Alkmaarse voetbalclub heeft Royal HaskoningDHV de opdracht gegeven om de lasverbindingen in het hele dak te inspecteren. Het ingenieursbureau gaat ook het ingestorte deel onderzoeken. Eind augustus verwacht de voetbalclub de resultaten van het onderzoek.

Al die tijd zal het ingestorte deel blijven liggen. AZ komt pas met een herstelplan als het onderzoek af is. Hoe lang de club niet zal spelen in eigen stadion is nog onduidelijk. Voor de Europese wedstrijd op donderdagavond en de competitiewedstrijd van aankomende zondag week AZ uit naar het stadion van ADO Den Haag.

