Avondklok vanaf 31 maart naar 22.00 uur

Dat melden de NOS en persbureau ANP op basis van Haagse ingewijden. De eindtijd van de avondklok blijft 4:30, zo is vanmiddag besloten in het kabinetsberaad over de coronapandemie. De nieuwe avondklok zal volgende week woensdag 31 maart ingaan, is de verwachting.

Gisteren bracht het veiligheidsberaad naar buiten de klok een uur later te willen hebben omdat die tijdens de zomertijd makkelijker te handhaven zou zijn. Ook wees burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam erop dat half april de ramadan begint, waarin veel moslims na zonsondergang bijelkaar komen om het vasten te breken. Minister van justitie Ferd Grapperhaus liet al weten het advies in overweging te zullen nemen.

Vanavond om 19:00 geven demissionair premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over de coronamaatregelen. Verdere versoepelingen worden niet verwacht, aangezien de huidige coronacijfers een stijgende trend vertonen.

Aboutaleb: ramadan nooit reden voor aanpassing avondklok Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft de Rotterdamse gemeenteraad laten weten dat de ramadan nooit de reden is om de avondklok aan te passen. Hij reageert hiermee op de ophef die was ontstaan na de vergadering maandag van het Veiligheidsberaad. Daarin werd gesproken over de avondklok in relatie tot de zomertijd. Aboutaleb vreest dat de handhaving van de avondklok problematisch zal zijn als het nog licht is en veel mensen door het mooie weer buiten zijn. “Terloops heb ik aangegeven dat over enkele weken ook de ramadan is. Dat laatste is gemeld als feit en nooit als reden om de avondklok aan te passen aan de ramadan of, zoals hier en daar is gesuggereerd, dat moslims ten aanzien van de avondklok een uitzondering zouden moeten krijgen. Nimmer gezegd, ook niet bedoeld”, aldus de Rotterdamse burgemeester.

‘Verliest wat van zijn effect’

Justitieminister Ferd Grapperhaus wilde dinsdag na afloop van het crisisberaad van het kabinet nog niet vooruitlopen op het besluit. Maar hij zei wel dat de avondklok wat van zijn effect verliest als die een uur later van kracht wordt. “Maar dat zou je ook kwijtraken als je hem vasthoudt op 21.00 uur.” Want nu de dagen aan lengte winnen, komt het moment dichterbij dat het buiten nog licht is terwijl de avondklok al ingaat.

Mensen willen naar buiten en dat maakt het moeilijker om de maatregel in de avond te handhaven, legde voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls maandagavond uit. Dat beaamt Grapperhaus dinsdag. De bewindsman noemt de stijgende besmettingscijfers “heel zorgelijk.” Maar als de avondklok op 21.00 uur blijft staan krijg je volgens de minister “veel meer issues op de naleving”.

Overigens gaat de zon in Nederland pas na 27 april later onder dan 21:00.

Vanwege de stijgende besmettingscijfers komt het kabinet dinsdagavond verder niet met versoepelingen, melden bronnen. Zo blijft het hoger onderwijs gesloten en mag de horeca nog niet de terrassen openen. Ook reizen naar het buitenland voor vakantie en familiebezoek blijft tot half mei afgeraden.

Blauwe Moskee: Ramadan niet als argument gebruiken

De ramadan zou geen argument moeten zijn bij het veranderen van de avondklok, zegt de Blauwe Moskee in Amsterdam. “Met alle liefde die wij voor de ramadan voelen, we beseffen dat het nu maar over één ding moet gaan, en dat is de bestrijding van het coronavirus. Daar moeten kabinetsbesluiten uit voortvloeien”, laat het islamitische gebedshuis weten. Volgens de Blauwe Moskee heeft een uur uitstel bovendien weinig nut voor moslims. Ze hoeven niet buiten te zijn om na zonsondergang het vasten te breken, dat kan vanuit huis.

Onder normale omstandigheden zouden ze enkele uren na zonsondergang naar de moskee gaan voor een belangrijk gebed, de taraweeh. Dat zou laat in de avond zijn, ruim na het ingaan van de avondklok. “Dan zou de hele moskee vol zitten. Dat gebed heeft vorig jaar niet plaatsgevonden en gaat nu ook niet plaatsvinden. De avondklok iets verschuiven verandert dat niet.”

Lees ook:

Voor iedere rijke sterven er twee arme Nederlanders aan covid

De kloof tussen arm en rijk wordt extra zichtbaar door Corona: de kans om te overlijden aan een besmetting is in Nederland bij armen dubbel zo hoog als onder rijken, blijkt uit analyse van de sterfgevallen in de eerste golf.