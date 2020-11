Avondklok en schoolsluiting dreigen voor zwaargetroffen regio's

Het coronavirus blijkt tijdens de tweede golf een taaiere opponent dan in het voorjaar. Met extra maatregelen gedurende twee weken, probeert het kabinet het virus sneller terug te dringen en de druk op de zorg te verlagen. Regio’s waar het aantal besmettingen maar niet wil dalen, moeten een volledige lockdown vrezen.

Premier Mark Rutte noemde drie regio’s in het bijzonder, waar het beeld maar niet wil omslaan: Rotterdam, Twente en Zuid-Holland-Zuid. Als daar de komende dagen geen verbetering optreedt, dan kan het kabinet besluiten de detailhandel – op levensmiddelenwinkels na – te sluiten, een avondklok in te voeren en scholen vanaf het voortgezet onderwijs te sluiten.

Musea, bibliotheken, zwembaden, pretparken en sauna’s gesloten

Voor het hele land gelden vanaf woensdagavond 10 uur twee weken lang extra inperkingen: alle publiek toegankelijke locaties; zoals musea, bibliotheken, zwembaden, pretparken en sauna’s moeten sluiten. Op straat mogen niet meer dan twee mensen samen zijn. Sporten – ook in sportscholen – blijft nog mogelijk in tweetallen.

Daarbij komt het dringende advies om niet-noodzakelijke reizen te vermijden. Ook adviseert het kabinet met klem om tot half januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Rutte zegt dat het kabinet bij nader inzien afgelopen zomer vakanties weer te snel heeft toegestaan: “Toen dachten we: het virus is weg. Het was niet weg.”

Toon Kabinet neigde eerder naar optimisme

De harde ingrepen kunnen als een verrassing komen, voor wie vorige week naar de premier en zorgminister Hugo de Jonge luisterde. Toen neigde de toon van het kabinet nog naar optimisme, omdat het aantal besmettingen afvlakte. Inmiddels is de gewenste daling ingetreden: afgelopen week testten 64.087 mensen positief bij de GGD’s, de week daarvoor waren dat er 67.542. Maar het beeld is te diffuus, vindt het kabinet. De daling gaat te langzaam en de druk op de zorg wordt te groot.

Nog altijd worden dagelijks meer coronapatiënten opgenomen, dan er de ziekenhuizen verlaten. Inmiddels liggen er ruim 2600 coronapatiënten in het ziekenhuis en 600 op de ic’s. De zorg krijgt het volgens De Jonge zwaarder dan tijdens de eerste golf. Tijdens de piek van volgende week zullen minder mensen in het ziekenhuis liggen dan in het voorjaar, maar het duurde langer voor deze piek bereikt werd, en de daling zal ook langer duren. De Jonge: “Tijdens de tweede golf zullen tot anderhalf keer meer mensen in het ziekenhuis liggen, dan tijdens de eerste golf.”

In dertien regio’s groeit het aantal positieve tests

Bovendien daalt de hoeveelheid besmettingen lang niet overal. In dertien regio’s groeit het aantal positieve tests. De reproductiefactor daalt maar mondjesmaat. Op 18 oktober lag die nog op 1,07, waardoor er nog altijd meer zieken bij kwamen. Het kabinet had gehoopt dat de daling toen al ingezet was.

Dat de bestrijding van het virus nu zoveel moeizamer gaat, komt volgens De Jonge door de verminderde bereidheid om de coronamaatregelen op te volgen: “Tijdens de eerst piek pasten mensen hun gedrag meer aan. De maatregelen werden beter nageleefd.” Dat gebeurt tijdens de tweede piek minder: zo is het kabinet bezorgd over het grote aantal mensen dat nog altijd naar kantoor gaat.

Omdat de coronamoeheid bij de bevolking is toegenomen, kiest het kabinet nu voor een korte klap. Het hoopt dat het de bevolking lukt om twee weken de discipline op te brengen. Rutte: “Kiezen op elkaar, volhouden.” Daarbij bood hij gelijk perspectief: als het nu lukt het virus sneller terug te dringen, dan kunnen we misschien in een iets groter gezelschap kerst vieren. Of dat ook echt mogelijk is, weet het kabinet vermoedelijk begin december pas.

