Autoriteit Persoonsgegevens: Zorgverzekeraars mogen ouders informeren over gratis tandartsbezoek kind

Goed nieuws voor kindergebitten: zorgverzekeraars mogen ouders wier kind niet naar de tandarts gaat informeren dat dit gratis is. Daarmee worden volgens de Autoriteit Persoonsgegevens geen privacywetten geschonden. In Nederland gaan 600.000 kinderen zelden tot nooit naar de tandarts.

In een brandbrief aan minister Bruins (medische zorg) vroegen tandartsen hier vorige week aandacht voor. Zij willen dat de minister verzekeraars aanspoort om ouders van die kinderen een brief te sturen. Eerder dachten verzekeraars dat dit niet mocht in verband met privacyregels.

Marie-José van Gardingen, woordvoerder van zorgverzekeraar CZ, reageert enthousiast: “We hadden al het plan om brieven met daarin de vermelding dat mondzorg gratis is voor kinderen naar ouders te versturen. Nu kunnen we dat ook echt gericht gaan doen.”

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens hebben zorgverzekeraars de privacyregels tot nu toe te streng geïnterpreteerd. “Volgens de privacywet mag je alles doen wat nodig is om een contract tussen een verzekerde en een verzekeraar netjes uit te voeren”, zegt een woordvoerder. “Daarbij hoort ook goed contact, zeker als er misstanden worden vermoed. In dit geval lijkt het erop dat veel ouders denken dat een tandartsbezoek van een kind geld kost, wat niet zo is.”

Wel benadrukt ze dat het niet de bedoeling is dat gegevens van een verzekerde worden gebruikt voor andere doelen dan het naleven van een contract. Zo blijft het verboden om gegevens aan derden te verstrekken.

Volgens Van Gardingen is de uitspraak niet alleen goed nieuws voor deze kinderen die nu niet naar de tandarts gaan. “Dit biedt enorme mogelijkheden. Als we informatie mogen verstrekken aan bepaalde doelgroepen door naar declaraties te kijken, kunnen we veel specifieker informeren.” Nu gaan berichten over diensten van CZ nog naar alle klanten, bijvoorbeeld via sociale media of een eindejaarsbrief. “Maar dat blijft met een kanon op mug schieten”, zegt Van Gardingen.

Welke zorgverzekeraars ouders daadwerkelijk zullen gaan aanschrijven, is nog onduidelijk.

