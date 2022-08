Auto's en woningen: FIOD legt opnieuw beslag op eigendommen Van Lienden

Eind april werd al voor een totaalbedrag van 11,5 miljoen euro beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van de hoofdrolspelers in deze affaire. Ditmaal is het beslag gelegd in Nederland, Luxemburg en Zwitserland.

Van Lienden en de andere bestuurders richtten SHA op om medische hulpmiddelen, waaronder mondkapjes, te regelen voor klanten. Dit deden ze naar eigen zeggen zonder winstoogmerk. Justitie verdenkt het drietal echter ervan hun klanten te hebben doorgesluisd naar een heimelijk opgerichte commerciële bv, waarmee ze ruim 28,5 miljoen euro hebben verdiend. Een van de deals voor het leveren van mondkapjes was met het ministerie van Volksgezondheid.

Door de rechter ontslagen als bestuurders

De rechtbank in Amsterdam oordeelde vorige maand al in een civiele procedure dat het onderscheid tussen SHA en de commerciële bv niet helder was. Van Lienden en Bernd Damme werden daarop door de rechter ontslagen als bestuurders, Camille van Gestel stapte eerder al uit eigen beweging op.

Advocaat Han Jahae, die Van Lienden bijstaat, zegt in een korte reactie dat hij het bijzonder vindt dat er nu beslag is gelegd op de andere rekeningen. “Deze waren allang bekend bij het OM.”

Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. De voormalig bestuurders worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.