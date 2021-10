Australië wil na achttien maanden de grenzen weer opengooien

Na 18 maanden opgesloten te zijn geweest in eigen land, zal het voor Australiërs vanaf november weer mogelijk worden om naar het buitenland te reizen. Sinds maart vorig jaar is het verboden voor burgers om het land te verlaten, tenzij ze beschikken over speciale toestemming. Maar nu de vaccinatiegraad in het land oploopt kan er versoepeld worden, liet premier Scott Morrison vrijdag weten in een persconferentie: “Het is tijd om Australiërs hun levens terug te geven”, beloofde de premier.

Aan die belofte zitten nog wel een paar haken en ogen. Want mensen komen pas in aanmerking om te reizen als de vaccinatiegraad in hun staat de 80 procent aantikt. Het lijkt erop dat New South Wales de eerste staat zal zijn die aan deze eisen voldoet; daar heeft nu 86 procent van de bevolking een eerste prik gehad, en 67 procent een tweede. De staat Victoria ligt niet ver achter.

Vast in het buitenland

Het Australische reisbeleid tijdens de pandemie kwam de regering de afgelopen tijd op veel kritiek te staan. Zo konden veel Australiërs vorig jaar niet terugkeren vanuit het buitenland, doordat de regering een maximum aantal reizigers instelde dat per dag het land in mocht.

Daardoor schoten de prijzen van vliegtickets omhoog en strandden tienduizenden Australiërs in het buitenland. Het verplichte verblijf in een quarantainehotel van twee weken op eigen kosten – omgerekend bijna 2000 euro – maakte een reis terug voor sommigen ook simpelweg te duur.

De nieuwe maatregelen zullen voor Australiërs in het buitenland enige uitkomst bieden: er geldt vanaf november alleen nog een maximum aantal reizigers voor niet-gevaccineerden. Wel is er bij terugkomst in Australië nog een verplichte quarantaine van kracht, maar die mag dan thuis uitgezeten worden. Gevaccineerden moeten een week binnenblijven, ongevaccineerden twee weken.

Niet iedereen is enthousiast

Hoewel de aangekondigde versoepelingen voor veel Australiërs licht aan het einde van de tunnel betekent, is niet iedereen enthousiast. Volgens de premiers van de twee grootste staten, Queensland en West-Australië, gaat het plan van Morrison niet ver genoeg, zij hebben gedreigd hun grenzen dicht te houden totdat de vaccinatiegraad van de bevolking hoger is dan 80 procent.

Het is nog niet duidelijk wanneer het land weer open zal gaan voor toeristen. Morrison zei vrijdag dat zijn regering bezig is het beleid hiervoor voor te bereiden.

Flinke eindspurt voor meer landen in de regio Australië begon redelijk laat met vaccineren, maar is nu bezig met een flinke inhaalslag. Dat geldt voor meerdere landen in de regio. Zo verwacht de Zuid-Koreaanse regering dat de helft van de bevolking voor het einde van de maand volledig gevaccineerd is, terwijl de vaccinatiecampagne pas in de laatste paar maanden van de grond kwam. Ook de helft van de Japanners is inmiddels geprikt. De regering verwacht deze maand een vaccinatiegraad van 60 procent te halen. Maleisië, dat donderdag aankondigde het vaccin te verplichten voor alle ambtenaren, zit nu op 61 procent van volledig gevaccineerden, terwijl dit in juni nog 3 procent was. Als deze trend doorzet, zullen deze Oost-Aziatische landen binnenkort op eenzelfde vaccinatiegraad zitten als veel westerse landen, die veel eerder begonnen.

