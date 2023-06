Auschwitz-overlever David Groenteman (100) werd ijshockey-ster in Australië

Auschwitz-overlever David Groenteman (100) begon na de oorlog een nieuw leven in Australië, waar hij een ijshockey-ster werd. Vorige week keerde hij terug naar kamp Vught.

Nee, overspoeld door emoties raakte hij niet in kamp Vught, zegt David Groenteman. De geboren Amsterdammer woont al ruim 73 jaar in Australië en logeert nu bij een vriendin nabij de Albert Cuypmarkt. “Ik heb er maar een week gezeten, you know. Het voelt ook niet meer als een kamp, het is nu een museum.”

Groenteman liep er rond met een Australische tv-ploeg, die een documentaire maakt over zijn leven. Dickie, zoals hij down under heet, staat er bekend als ijshockey-legende, ‘The Flying Dutchman’. “Het is geen grote sport in Australië, maar ik heb er wel wat van gemaakt. Ik heb vijf ijsbanen van de grond getild en een landelijke competitie opgezet. IJshockey zit in m’n DNA, dat ik heb doorgegeven aan mijn drie zonen. Ze hebben allemaal in het nationale team gespeeld.”

De tv-ploeg filmt op dit moment in Auschwitz, waar Groenteman drie jaar gevangen zat. Hij werkt aan het project mee, omdat hij vindt dat het gruwelijke verhaal steeds opnieuw verteld moet worden. “Vroeger liep ik de kamer uit als de oorlog ter sprake kwam. Ik wilde het er nooit over hebben, maar dat veranderde nadat ik bijeenkomsten van overlevenden had bezocht.” In 2022 is een vierdelige podcast verschenen over zijn leven, die vele tienduizenden keren is gedownload.

Omkopen met 100.000 euro

Achterover geleund op een zwarte leren bank diept Groenteman met gemak herinneringen op van tachtig jaar geleden. “Ik weet niet meer wat ik gisteren heb gegeten, maar ik kan je wel het telefoonnummer geven van mijn ouders voor de oorlog: 98361.”

Toen was het leven in Amsterdam als ‘een paradijs’, zegt hij. “Het was een leven van ijshockey, dans, muziek en gezelligheid. Ik voelde me er rijk, speelde als 16-jarige al in het nationale ijshockeyteam.”

Toen de Duitsers binnenvielen, kwam Groenteman via zijn tante in het verzet terecht. Hij verspreidde illegale persoonsbewijzen en voedselbonnen. Maar toen hij in 1942 met vrienden naar Engeland wilde varen, werden ze verraden en opgepakt. Een Duitse rechter veroordeelde hen ter dood, maar de vader van een van de vrienden kocht een hooggeplaatste Duitser om met 100.000 gulden. Groenteman ontsnapte aan de dood, maar ontkwam niet aan internering in concentratiekamp Auschwitz.

In ‘deze hel’ haalde hij goederentreinen leeg en droeg hij de lijken weg van gevangenen die ten einde raad tegen het elektrische prikkeldraad waren gerend. De laatste twee jaar werkte hij in een machinefabriek. Hij was mentaal sterk en overleefde.

Na de oorlog keerde hij met kaal hoofd terug naar de Diamantbuurt in Amsterdam. “Ik ging als eerste naar de ijshal, waar de IJsvogels trainden. Al snel trouwde ik met een jeugdvriendin, maar werk en een woning kon ik niet vinden. In de Diamantbuurt hing een deprimerende stemming. Het was er uitgestorven, veel jongens waren dood. Ook mijn vader en mijn zus. Mijn moeder en oma hadden zich schuilgehouden in Haarlem.”

Alle wapenfabrieken sluiten

Groenteman liet alle gruwelen achter zich en vertrok op advies van vrienden voor zes weken naar Sydney. “Binnen twee weken had ik drie baantjes: in een fabriek, in de haven en op de ijsbaan. En ik vond een driekamerappartement. Hier wilde ik een nieuw leven opbouwen. Kort daarna kwamen mijn vrouw en mijn moeder over.”

Ach, het is allemaal ‘history’, zegt hij. Maar ook weer niet. “In mijn hoofd zit altijd die donkere wolk. Deze week was mijn moeder jarig en dat is zo’n moment waarop ik steeds met de oorlog bezig ben. Niet iedereen snapt dat, het is een trauma.”

Hij kan er met zijn hoofd niet bij dat er in Oekraïne al meer dan 200.000 mensen zijn gestorven. “Waarom laten we dat toe? Het wordt de hoogste tijd dat we alle wapenfabrieken sluiten en een wereldregering instellen. Het probleem is alleen dat er geld wordt verdiend aan wapens. Echt een schande voor het menselijke ras.”

