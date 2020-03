Asscher en Wiebes in 2014 al gewaarschuwd voor de gevolgen van het toeslagenbeleid

Dat concludeert journalistenplatform Follow the Money uit ambtelijke notities die het boven tafel heeft gekregen. Wiebes was in 2014 staatssecretaris van financiën en verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Asscher was minister van sociale zaken en verantwoordelijk voor de toeslagen voor kinderopvang. De eerste signalen dat terugvordering dreigde te ontsporen, kwamen van de Belastingdienst zelf. Die schreef aan Wiebes dat de regels voor terugvordering van kinderopvangtoeslagen ‘disproportionele’ gevolgen hadden.

Verplichte eigen bijdrage

Het gaat hier niet om ouders die door de Belastingdienst werden verdacht van fraude, maar om ouders die niet de verplichte eigen bijdrage zouden hebben betaald. Dat kon gebeuren, wanneer bijvoorbeeld de kinderopvang had aangeboden om in die – bescheiden – eigen bijdrage te voorzien. Volgens de regels moest de uitgekeerde toeslag dan in zijn geheel worden teruggevorderd. Dat leverde dan vaak een rekening op die veel ouders onmogelijk konden betalen.

Alternatief was om alleen de niet-betaalde eigen bijdrage alsnog te vorderen. Dat was ook de oplossing die de Belastingdienst destijds aandroeg. En uit aantekeningen van Wiebes in de kantlijn blijkt dat de toenmalige staatssecretaris, en huidige minister van economische zaken, dat ook logisch vond. De Belastingdienst heeft ambtenaren van sociale zaken daarvan ook al overtuigd, zegt Follow the Money, en drong er bij Wiebes op aan dit te bespreken met Asscher.

Het is onduidelijk of dat ooit is gebeurd. Maar bijgesteld werd het terugvorderingsbeleid in ieder geval niet.

In februari suggereerde de huidige staatssecretaris van financiën Van Huffelen (D66) in een brief aan de Kamer nog – ten onrechte, blijkt nu – dat deze kwestie ‘helaas’ op ambtelijk niveau was blijven hangen.

Deze kwestie en de vele gevallen van onterecht vervolgde ouders die door RTL Nieuws en Trouw aan licht zijn gebracht, komen aan de orde in het eindrapport van de commissie Donner dat donderdag wordt gepresenteerd.

