Aspergespecials of bio-borrelbox: mensen staan in de rij voor lokale producten

“Eindelijk weer eens een uitje”, zegt de 18-jarige Pien Colin blij, terwijl ze al bijna een uur in de rij staat bij de aardbeien-drive-in J&B in Uden. Samen met haar vriendin Yara Bauermann is ze deze ochtend helemaal vanuit Oosterhout naar de drive-in gereden, zo'n 70 kilometer verderop.

Op de achterbank staat een flinke koelbox. Het duo is van plan om allerlei recepten met aardbeien uit te proberen: van verse wafels tot een smoothie, van aardbeien in chocolade tot een Udense bol met het rode fruit. En voor hun ouders nemen ze ook nog wat bakjes mee. De vriendinnen hoorden van de drive-in via sociale media. “De aardbeien schijnen waanzinnig lekker te zijn. Dat wilden we niet missen en we hebben verder toch niets te doen.”

De drive-in ligt pal aan de A50 en is van aardbeientelers Jan en Birgitte van den Elzen, die even verderop hun aardbeien kweken voor de veiling en ‘huisverkoop’. Drie jaar geleden werd dit verkooppunt voor auto’s geopend, en het was direct een succes. Maar sinds de coronacrisis loopt het werkelijk storm. Soms loopt de wachttijd op tot wel drie uur. Van den Elzen: “We kunnen het zelf bijna niet geloven, we verkopen drie keer meer dan normaal. En de mensen komen uit het hele land, van Den Helder tot Maastricht. We zijn echt viral gegaan.”

Groentepakketten, aspergespecials of een bio-borrelbox

J&B is niet de enige teler die profiteert van de coronacrisis. Allerlei tuinders en boerderijwinkels zagen hun omzet flink stijgen. “Er is tot wel 80 procent meer verkoop in de Landwinkels”, weet Wessel van Olst, voorzitter van Landwinkel, een coöperatie waarbij 95 boeren met een boerderijwinkel zijn aangesloten. Zelf heeft Van Olst een boerderijwinkel in Ressen. “Ook bij ons komen meer mensen. Ondernemers bedenken hun eigen creatieve oplossingen. Dus om ons aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen houden, zie je onder meer de drive-ins ontstaan of verkoop aan de deur.”

Ook op het terrein van de voormalige kunstzijdespinnerij Nyma in Nijmegen staat een sliert auto's voor een drive-in te wachten, al is het wel een stuk minder druk dan in Uden. Sinds vorige week worden hier lokale producten en gerechten aangeboden, zoals groentepakketten, aspergespecials of een bio-borrelbox van de Rode ComCommer. “Veel ondernemers staan normaal gesproken op festivals en evenementen, maar alles is afgelast”, stelt Elze van Baardewijk vanuit haar auto. “Door hier inkopen te doen, kan ik ze toch een beetje steunen.”

Tussen de beesten en de fruitbomen

De opbrengst van de drive-in gaat naar de aanbieders, en 10 procent van de winst wordt in een fonds gestort dat de Nijmeegse creatieve sector ondersteunt. De gunfactor speelt zeker een belangrijke rol bij de populariteit van dit soort drive-ins, denkt Van Olst. "Daarnaast kunnen mensen niet naar een restaurant, maar willen ze wel graag lekker eten. Ze kiezen dan liever voor lokale streekproducten van goede kwaliteit. En er is meer beleving dan in de supermarkt: bij ons sta je tussen de beesten en de fruitbomen. Dat geeft toch net wat meer het gevoel dat je er even uit bent.”

