Asielzoekerscentra blokkeren homodatingapp Grindr

Tinder mag nog wel, maar Grindr niet meer: in verschillende asielzoekerscentra heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa) de toegang tot de homodatingapp geblokkeerd. Wie via de wifi-verbinding van het azc de app wil gebruiken krijgt de melding dat de verbinding is verbroken. Om hoeveel azc’s het gaat, is nog niet bekend.

“Dit is zeer ernstig”, zegt Sandro Kortekaas van Stichting LGBT Asylum Support. “Deze blokkade herinnert getraumatiseerde lhbti-asielzoekers aan situaties waarin de overheid Grindr blokkeert en het gebruik ervan niet zonder gevaar voor je leven is. Deze blokkade is dan ook on-Nederlands en tast de integriteit van het COA aan.” De belangenvereniging heeft een brief gestuurd naar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. In een reactie aan RTL Nieuws noemde de staatssecretaris de blokkade ‘zorgelijk’. “Grindr is niet verboden. Ik zou niet weten waarom de toegang geblokkeerd wordt.”

Grindr is een datingapp voor homoseksuele en biseksuele mannen, die populair is in de lhbti-gemeenschap. Volgens LGBT Asylum Support gebruiken lhbti-asielzoekers de app om op een veilige manier contact met elkaar te onderhouden.

Blokkade zo snel mogelijk opheffen

Het Coa heeft de blokkades bevestigd, volgens een woordvoerder gaat het om een technische fout. “Op een aantal locaties blokkeert het wifi-netwerk bepaalde websites op basis van filters, net zoals in een mailbox. Het kan voorkomen dat bepaalde websites niet toegankelijk zijn terwijl dat wel zou moeten. Het is niet de bedoeling dat Grindr geblokkeerd wordt, waar dat nu wel zo is gaan we ervoor zorgen dat de blokkade zo snel mogelijk wordt opgeheven.”

De situatie van lhbti’ers in asielzoekerscentra was de afgelopen maanden al vaker onderwerp van gesprek. Begin augustus werd een lesbische vrouw in het azc in Gilze met kokend water overgoten. Hulpverleners proberen al jaren om verbeteringen aan te brengen in de leefsituatie van lhbti-asielzoekers, maar geen van die pogingen kwam van de grond, zo bleek eind vorige maand uit een rondgang van deze krant.

Lees ook:

De aanpak van geweld tegen lhbt-asielzoekers faalt

Hulpverleners proberen al jaren homogerelateerd geweld in asielzoekerscentra tegen te gaan. Maar dat blijkt een hardnekkig verschijnsel.