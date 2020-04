Asielzoekers zitten vast op een militaire kazerne, advocaten mogen er niet bij

Nu het asielsysteem door de coronacrisis al een maand zo goed als op slot zit, maken asieladvocaten en Vluchtelingenwerk Nederland zich grote zorgen over de mensen in de nood­opvang in Zoutkamp (Groningen). Asielzoekers die zich melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, worden daarheen gebracht en vastgezet in een kazerne van Defensie. Asieladvocaten en Vluchtelingenwerk komen er niet binnen. De vreemdelingen die er ­zitten, hebben geen asielaanvraag kunnen doen.

“De vrijheid van deze groep mensen wordt beperkt, zonder dat duidelijk is waarom”, zegt voorzitter Wil ­Eikelboom van de Vereniging Asiel­advocaten en –juristen Nederland. “Dat is heel dubieus.” Vreemdelingen die zich melden bij het aanmeld­centrum in Ter Apel, worden daar geregistreerd en krijgen een gezondheidscheck, maar hun asielverzoek wordt niet in behandeling genomen. Eikelboom: “Met alles wat ze daar registreren – identiteit, vingerafdrukken – kun je ook een formele asielaanvraag doen. Het is een kwestie van een ­papier onder­tekenen.”

Door dat niet te doen, hoopt de staat te ontkomen aan een aantal verplichtingen, vreest hij. Zo hebben asielzoekers normaal recht op een zorgverzekering en leefgeld en mogen ze een half jaar na hun asielaanvraag beginnen met werken. Als iemand mag blijven, is de startdatum van de verblijfsvergunning het moment waarop de asielaanvraag is onder­tekend.

Geen plek voor kinderen

“Niemand weet waarom deze mensen opgesloten zitten”, zegt ook een woordvoerder van Vluchtelingenwerk Nederland. De mensenrechtenorganisatie is sinds de opening op 20 maart niet welkom geweest op de kazerne. Vluchtelingenwerk gaat er vanuit dat er ook kinderen zitten, terwijl de noodopvang volgens hen geen plek voor kinderen is.

Het ministerie van veiligheid en justitie zegt dat vreemdelingen de noodopvang niet mogen verlaten, omdat die onderdeel is van een militair complex. “Er is ook een militair oefenterrein naast de kazerne, het is gevaarlijk om in en uit te lopen. Bijkomend voordeel is dat je op deze manier meer controle hebt. We kunnen nu even aanzien of mensen ziek zijn of niet”, aldus een woordvoerder. Verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol benadrukte eerder dat de noodopvang er is om ‘humanitaire redenen’. In de eerste dagen dat mensen werden weggestuurd in Ter Apel, gingen ze over straat zwerven.

Er worden rond de 200 mensen opgevangen in Zoutkamp, waar plek is voor 210 mensen. Het ministerie onderzoekt of een extra noodlocatie moet worden geopend of dat vreemdelingen wellicht kunnen doorstromen naar de reguliere coa-opvang.

Probleem is dat het ook daar vol is. De IND kampte al voor de coronacrisis met grote achterstanden en die lopen nu verder op. Er beginnen geen nieuwe asielprocedures en lopende procedures zijn vertraagd. Procedures voor gezinshereniging die bijna zijn afgerond, worden wel verder behandeld, maar aan nieuwe gezinsherenigingen begint de IND voorlopig niet.

Vrijwel alles staat stil

Ook de doorstroom vanuit azc’s naar gemeenten staat op een lager pitje. Gemeenten moeten in de tweede helft van dit jaar 6.500 statushouders van een woning voorzien. Oorspronkelijk zou het om 9.000 mensen gaan.

Sinds vorige week is de IND op kleine schaal begonnen met ‘tele-­horen’ van mensen wier asielverzoek al wel in behandeling is genomen. Dat is volgens een woordvoerder van het ministerie nog niet eenvoudig. Niet alleen de asielzoeker en de IND-­medewerker moeten een digitaal systeem in, ook de tolk en asieladvocaat moeten aanwezig kunnen zijn.

Intussen zijn er ook zorgen over de veiligheid van asielzoekers en medewerkers op de reguliere asielzoekerscentra. De NRC meldde vorige week dat in ruim de helft van de centra onvoldoende beschermingsmiddelen voorhanden zijn en dat een kwart van de centra geen geschikte plekken heeft om mensen te isoleren. Ook zijn er zorgen omdat mensen vaak ­kamers, keukens en badkamers ­moeten delen.

Lees ook:

‘Het AZC is niet gemaakt om een pandemie uit te zitten’

In het AZC van Wageningen wonen asielzoekers hutjemutje op elkaar, vertelt inwoner Ali (35). Het opschorten van de asielprocedures maakt hem verdrietig.

Noodopvang asielzoekers in Nassaukazerne te Zoutkamp

Nieuwe asielzoekers worden vanaf nu opgevangen in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp, in de provincie Groningen. Minister Ank Bijleveld (defensie) heeft de locatie beschikbaar gesteld aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van asiel.