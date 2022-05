Asielzoekers in hongerstaking: ‘We willen geen geld krijgen, we willen werken’

Het is dat de Syrische Alaa (35) geen energie heeft door de honger, maar anders zou hij zijn boosheid niet zo rustig kunnen formuleren. Hij en de ruim 75 andere vluchtelingen zijn woedend vanwege de wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de opvang van het Centraal orgaan asielzoekers (Coa). Daarom zijn ze sinds het begin van de week in hongerstaking.

Maandenlang wachten de vluchtelingen op de start van hun asielprocedure, en in de tussentijd hebben veel van hen meerdere keren moeten verhuizen. In november kwam Alaa hier aan, in de noodopvang voor asielzoekers in Meppel. Dat zou in eerste instantie tot april zijn, maar het Coa houdt deze locatie tot eind december open. “Dat is een lange tijd om niks te doen”, constateert hij.

De bewoners van de boot willen zo snel mogelijk werken, geld verdienen, eigen boodschappen doen. Maar dat kan pas vanaf het moment dat de IND hun aanvraag voor asiel in behandeling neemt. En dat duurt lang, sommigen wachten al sinds november op een gesprek.

'Het gaat niet om het eten’

In het begin van de week werd hun klacht door sommige journalisten verengd tot een klacht over eten, zeggen de mannen. “Maar het gaat niet om het eten”, benadrukt Alaa. “Het gaat erom dat we zelf willen beslissen wat we doen. Er bestaat een verkeerd beeld van ons. Veel van ons zijn hoogopgeleide mensen. We willen geen geld krijgen, we willen werken.”

Veel asielzoekers wachten niet alleen al lang op de start van hun asielprocedure, ze moeten soms ook aanzien hoe anderen die korter wachten sneller een gesprek hebben met de IND. Het heeft te maken met de verschillende manieren waarop aanvragen in behandeling worden genomen, legt een IND-woordvoerder uit, maar voor veel van de mannen in Meppel is totaal onduidelijk waar ze op mogen rekenen.

“Sinds we hier zitten hebben we geen informatie gekregen over onze asielprocedure. Als we het Coa vragen stellen, zeggen ze dat zij ook niks weten over de IND”, schetst Alaa.

Geld voor een kappersbeurt of nieuwe kleren

Hoewel het Coa niets kan doen aan de snelheid waarmee de IND werkt, hebben de mannen donderdag toch een gesprek met de organisatie die hen opvangt. “We vragen het Coa of we in plaats van drie maaltijden één maaltijd kunnen krijgen”, zegt Firas (35) over de eisen die de groep op tafel zal leggen. “Het geld dat dan bespaard wordt, kunnen we besteden aan dingen die we nodig hebben. Dat kan eten zijn, nieuwe kleren, een kappersbeurt.” Omdat asielzoekers pas leefgeld krijgen na de start van hun asielprocedure, lopen veel van hen nog in dezelfde kleren als waarmee ze maanden geleden in Nederland aankwamen, zeggen ze.

Het idee voor de hongerstaking kwam van ‘iedereen’, zegt Alaa. “Zelfs de mensen die al een gesprek bij de IND hebben gehad doen mee.” Volgens Firas en Alaa laten alleen de ouderen dit protest aan zich voorbij gaan.

De mannen wachten, en willen blijven hongeren tot hun wensen worden ingewilligd. Het Coa heeft de groep onder medische begeleiding geplaatst. Alaa: “De eerste dag viel mee, maar daarna werd het zwaar.”

De volledige namen van Alaa en Firas zijn bekend bij de hoofdredactie.

