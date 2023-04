Asielzoekers gaan op de barricades. ‘Ik hoop dat ik deze opvang overleef zonder dat ik gek word’

“Ik hoop dat ik deze opvang overleef zonder dat ik gek word”, zegt Abduljalil. “Ik hoop dat ik een keer rust kan vinden en normaal kan slapen, zonder geluidsoverlast of de stank van sigarettenrook. Ik hoop dat er een keer een einde komt aan het lange wachten en de IND iets van zich laat horen.”

De Syrische asielzoeker Abduljalil (28) heeft sinds zijn vlucht naar Nederland, zeven maanden geleden, nog niets gehoord van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die gaat over zijn asielverzoek. Al die tijd ‘woont’ hij in de Eurohal in het Groningse Zuidbroek, een enorme evenementenlocatie die is omgebouwd voor de noodopvang van vijfhonderd asielzoekers.

Daglicht dringt niet door tot in de hal. Frisse lucht is ook ver te zoeken. Iedere acht bewoners delen er een kamertje zonder plafond, gemaakt van klikwandjes. Asielzoekers hangen beddengoed voor hun matras, in een poging wat privacy te creëren, maar tegen het geluid van medebewoners valt niets te doen.

Bewoners laten foto’s en filmpjes zien van muizen die rondsnuffelen in de opvang. Er worden grapjes gemaakt over Tom en Jerry, want buiten loopt een huiskat rond die ondanks verwoede pogingen er niet in slaagt de muizen weg te jagen.

Luxe hotel naast de hal

De Eurohal is niet gebouwd om in te wonen, concludeerde Vluchtelingenwerk Nederland al eens. De hal is gemaakt voor grote indoor evenementen zoals een autobeurs, paardensportwedstrijd of kleindierententoonstelling, zo laten foto’s op de website zien. Bezoekers van zulke evenementen kunnen slapen bij het luxe Van der Valk-hotel, dat naast de hal staat. Ook een woordvoerder van het landelijke opvangorgaan Coa geeft toe dat niemand blij is met deze plek. Toch werd de asielopvang er in maart met zes maanden verlengd – er is een tekort aan plekken.

Vijfhonderd asielzoekers wonen in kleine kamertjes zonder plafond in de Eurohal in Zuidbroek.

Maar het rommelt in de opvang. Steeds vaker pikken asielzoekers de sobere omstandigheden niet meer waarin ze soms al langer dan een jaar verblijven. Ze gaan de barricades op, zoals deze week bij de noodopvang in Amsterdam en bij het IND-kantoor in Den Haag. In Purmerend ging een twintigtal asielzoekers deze week in hongerstaking uit protest tegen hun ‘inhumane’ en ‘uitzichtloze’ verblijf in grote witte tenten.

Asielzoekers uit de Eurohal in Zuidbroek stonden ook al meermaals met kartonnen borden en spandoeken buiten. ‘We need help’, schreven ze erop, en: ‘We zijn gewoon vluchtelingen, geen criminelen die in een paardenstal gezet moeten worden’.

Dag in, dag uit rondhangen op bed

Een van hen is de 22-jarige Mazen, die net zoals Abduljalil is gevlucht uit Syrië. “Zuidbroek is de ergste locatie van allemaal”, zegt hij. Mazen heeft vergelijkingsmateriaal want in zes maanden tijd sliep hij al in vijf opvangcentra, in Ter Apel, Zoutkamp, Biddinghuizen, Budel en nu Zuidbroek.

“Er is hier gewoon niets te doen”, zegt Mazen, die aardig Engels spreekt. Dag in, dag uit hangt hij met anderen op bed of op een blauwe stoel, wachtend op nieuws van de IND dat niet komt. De onzekerheid maakt de jonge asielzoeker radeloos. “Sommigen krijgen na drie maanden al een verblijfsvergunning terwijl andere asielzoekers na een halfjaar nog geen enkel gesprek hebben gehad. Het voelt als een loterij.”

Veertig procent opvang in noodlocaties Ruim 22.000 asielzoekers en erkende vluchtelingen worden momenteel opgevangen in noodopvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) en crisisnoodopvanglocaties van gemeenten. Dat is ruim veertig procent van alle opgevangen mensen in Nederland. Deze locaties, zoals die in Zuidbroek in Groningen, blijven steeds vaker steeds langer geopend, terwijl de voorzieningen er uitermate sober zijn. De Gezondheidsinspectie oordeelde recent dat de leefomstandigheden in crisisnoodopvanglocaties, eigenlijk bedoeld voor maar een week, fors tekortschieten en urgente risico’s veroorzaken voor de gezondheid van asielzoekers. Het Coa heeft echter niet genoeg reguliere opvangplekken, terwijl de komst van asielzoekers allerminst afneemt. Iedere week doen tussen de 800 en 900 mensen een asielverzoek in Nederland, en de verwachting is dat dit aantal snel zal oplopen nu de winter voorbij is. Een oplossing voor de asielopvangcrisis ontbreekt, waardoor alweer wordt gevreesd voor buitenslapende asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Ook botst het in Zuidbroek over het eten, waarover asielzoekers al lang klagen. Bij veel opvanglocaties kunnen asielzoekers zelf koken, maar in Zuidbroek niet vanwege brandgevaar. Dus krijgen ze iedere dag maaltijden waarvan de kwaliteit en smaak volgens de asielzoekers zeer te wensen overlaat.

Vorige week kocht een groepje asielzoekers een elektrisch kookplaatje om zelf wat te bakken. Vervolgens sloeg figuurlijk de vlam in de pan omdat het kookplaatje werd ingenomen door het Coa. Een groep bewoners protesteerde, waarop de bewaking ‘vanwege een onveilige situatie’ 112 belde en de politie met getrokken wapenstokken en blaffende honden ingreep. Op beelden is te zien dat ogenschijnlijk vreedzame asielzoekers werden geslagen door een agent.

Onderzoek naar politie-ingrijpen

Volgens een woordvoerder van de politie was het ingrijpen noodzakelijk en had dit het ‘gewenste effect.’ Amnesty noemde de beelden ‘schokkend’ en eist een onpartijdig onderzoek naar het politie-ingrijpen.

Niet helemaal toevallig werd deze week bij de Eurohal een container neergezet waarin asielzoekers binnenkort toch zelf kunnen koken. “Dit was al een langgekoesterde wens, we gaan kijken of het werkt”, zegt een woordvoerder. Ze begrijpt de emoties van bewoners van de hal. “Asielzoekers willen graag hun leven een invulling geven maar de wachttijden zijn erg lang.”

Een woonruimte voor acht asielzoekers in de Eurohal. Met beddengoed wordt enige privacy gecreëerd.

In september verlengde het kabinet de maximale termijn voor de asielprocedure van zes naar vijftien maanden. Uit door Trouw opgevraagde cijfers blijkt dat inmiddels drieduizend asielzoekers in de opvang langer dan een jaar wachten op een antwoord. En dat is slechts een momentopname, benadrukt de immigratiedienst (IND). ‘Omdat het aantal aanvragen gestaag blijft toenemen en we het jaar al begonnen zijn met een flink aantal openstaande aanvragen, zal het aantal zaken dat niet binnen de tijdelijk verlengde wettelijke termijn van 15 maanden afgehandeld kan worden alleen maar toenemen.’

Mazen zucht. Hij vluchtte weg voor de oorlog in Syrië in de hoop op een betere toekomst. “Ik wil graag medicijnen studeren en arts of verpleegkundige worden”, zegt hij. “Maar zoals het tot nu toe hier gaat, voelt het niet goed.” Mazen vertelt dat onder nieuwsberichten over het vorige protest veel hatelijke reacties stonden. “Daarvan ben ik geschrokken. We hebben geen vijfsterrenopvang nodig, alleen een beetje meer waardigheid.”

Voor de veiligheid van hun familie zijn de achternamen van Abduljalil en Mazen weggelaten. Hun gegevens zijn bekend bij de redactie.

