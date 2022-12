Asielopvang is al maanden illegaal, maar kabinet wacht toch op uitspraak hoger beroep

Gaan we hier mensen opvangen? Burgemeester Gerdo van Grootheest van Culemborg vertelt dat hij tien minuten moest bijkomen toen hij de bedrijfshal vol met stapelbedden betrad waarin sinds juni asielzoekers bed, bad en brood krijgen. “En dat is alles”, zegt Van Grootheest, die de opvang zo nu en dan bezoekt – vrijdag voor het laatst.

Eigenlijk was de locatie bedoeld voor de ontvangst van Oekraïense vluchtelingen, die na een dag of twee een andere ‘echte’ opvangplek zouden krijgen. Nu leven en slapen er bijna tweehonderd asielzoekers, een deel van hen al maandenlang. Mobiele toiletten en douches vormen het sanitair. Beklede bouwhekken moeten enige privacy bieden.

Met de privacy is het echter dramatisch gesteld, klinkt het vanuit de locatie. Vrouwen, meisjes en kinderen leven en slapen in dezelfde ruimte als alleenstaande mannen. Het is er nooit stil. Sanitair is soms zo smerig dat kinderen er geen gebruik van durven maken. Lhbti-vluchtelingen voelen zich in de locatie niet op hun gemak. Een deel van de asielzoekers heeft al een half jaar niets gehoord van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), mensen voelen zich weggestopt.

Verdrietig en hartverwarmend

Het zijn verhalen die burgemeester Van Grootheest niet weerspreekt. Toch werd onlangs bekend dat de crisisnoodopvanglocatie in Culemborg tot 1 juli open blijft. Of dat menswaardig is? “Daar kun je een vraagteken bij zetten. Ik zou deze mensen betere voorzieningen willen bieden. Het is verdrietig hoe we in Nederland opvang hebben geregeld”, zegt Van Grootheest. “Samen met ruim honderd vrijwilligers maken er het beste van, dat is hartverwarmend om te zien.”

Crisisnoodpvanglocaties zoals in Culemborg zijn er op meer plaatsen in het land. Ook in sporthallen, oude schoolgebouwen en lege brandweerkazernes worden asielzoekers langdurig opgevangen. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) lopen mensen in dit soort locaties een onnodig groot risico op gezondheidsschade en zijn ze totaal ongeschikt voor lang verblijf. Ze zouden daarom vervangen moeten worden door menswaardige opvangplekken. Dat betoogde de hulporganisatie vorige maand voor het gerechtshof in Den Haag, opnieuw.

Vandaag doet het Hof uitspraak in het hoger beroep van het kort geding dat op 6 oktober werd verloren door de Nederlandse staat. De rechtbank Den Haag oordeelde toen dat de kwaliteit van de asielopvang niet voldoet aan humanitaire eisen en veroordeelde de regering en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (Coa) tot het doorvoeren van een lijst aan verbeteringen.

Tegen het vonnis in

Sindsdien is de opvang van asielzoekers in Nederland illegaal. Asielzoekers worden namelijk lang niet altijd medisch gescreend. Kinderen krijgen niet altijd onderwijs en hebben soms geen toegang tot speelvoorzieningen. Kwetsbare asielzoekers verblijven toch in (crisis)noodopvanglocaties. Dit alles gaat tegen het vonnis in, dat direct moest worden uitgevoerd.

Ook slapen er negentig alleenreizende minderjarige asielzoekers (amv’s in jargon) bij de aanmeldlocatie in Ter Apel. Dat mogen er 55 zijn en zij moeten binnen vijf dagen een volwaardige opvangplek voor minderjarigen hebben. Dat lukt niet.

Wel is het gelukt om deze groep in Ter Apel van 350 terug te brengen tot 90, zij het met maatregelen die ook staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) naar eigen zeggen ‘zwaar vallen.’ Zo worden amv’s van zeventien jaar en negen maanden nu behandeld als volwassene om zo de groep te verkleinen. De juiste begeleiding in noodopvang ontbreekt vaak. Tot verontwaardiging van Unicef. “Er worden maatregelen getroffen die op de korte termijn uitkomst bieden, maar op de lange termijn alleen maar schade toedienen”, zegt kinderrechtenspecialist Mirjam Zegers.

Wensdenken

Staatssecretaris Van der Burg schreef vorige week dat hij het ‘zeer betreurt’ dat het kabinet zich niet aan de bevelen van de rechtbank houdt. In een Kamerdebat op donderdag was hij hard voor zichzelf. “Het is mij onvoldoende gelukt om voldoende plekken van voldoende kwaliteit te regelen”, zei hij. “We hebben de zaken niet op orde.”

Toch stapte de regering naar het gerechtshof. Omdat de rechtbank in Den Haag het ‘onmogelijke’ heeft gevraagd en omdat Vluchtelingenwerk doet aan ‘wensdenken’, aldus de landsadvocaat. De regering wacht daarom het oordeel van de hogere rechter af.

