Asielcrisis neemt na maanden steeds dramatischer vormen aan

Ruim een maand geleden weigerden asielzoekers nog het gras buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlaten uit angst hun afspraak met de IND te missen. Er stonden toen nog wel bijna dagelijks bussen klaar om hen voor de nacht naar een andere opvanglocatie te brengen. Nu zijn er zelfs geen bussen meer. “De crisisnoodopvang, die toch vaak tijdelijk is, zit gewoon vol”, zegt een woordvoerder van Vluchtelingenwerk.

Het is de zoveelste stap in een alsmaar groeiende asielopvangcrisis, die steeds dramatischer vormen aanneemt. Gisteren werd bekend dat in de nacht van dinsdag op woensdag een baby van drie maanden overleed in een sporthal bij het aanmeld­centrum. Die hal diende als nood­opvang.

Onderzoek naar de doodsoorzaak

Over de dood van het kind is nog weinig bekend, maar de Tweede Kamer wil snel met staatssecretaris Van der Burg (VVD) in debat over de aanhoudende crisis. Op Twitter meldde Van der Burg dat hij ‘diep geschokt’ is door het overlijden van het jonge kind. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid gaan het sterfgeval onderzoeken, net als de beschikbare zorg en de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum en de sporthal.

Het Rode Kruis kondigde gisteren aan zijn servicepunt voor eerste hulp, dat sinds maandag weer open was met extra beveiliging, opnieuw af te breken. Een paar dagen daarvoor had de organisatie het punt gesloten omdat het werk onveilig was. De frustratie onder wachtende asielzoekers is groot, zondag was er zelfs een vechtpartij. “We willen heel graag helpen”, benadrukt Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. “Daar zijn we voor. Als er niemand meer is, dan komt het Rode Kruis. Maar het moet wel veilig kunnen.”

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde wees vrijdag het gebied voor het aanmeldcentrum nog aan als veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie preventief mag fouilleren. Ook is er sindsdien extra cameratoezicht in het gebied; maar deze maatregel bleek verder geweld niet te kunnen voorkomen. Volgens Velema is dat vooral afkomstig van kansloze asielzoekers uit veilige landen in Noord-Afrika.

‘Omvangrijke onvrede’ onder het personeel

Eerder deze week legde een deel van het personeel in Ter Apel het werk neer. Volgens een woordvoerder is er sprake van ‘omvangrijke onvrede’ onder medewerkers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa) probeert elke avond zoveel mogelijk mensen een slaapplek binnen te bieden, al is het maar een stoel in de wachtruimte, maar dat wordt steeds moeilijker. Ook de 6500 crisisplekken die de veiligheidsregio’s afge­lopen maanden hebben opgetuigd, zitten zo goed als vol. “We kunnen met de mensen die nu komen nergens meer heen”, zei Coa-woordvoerder Frank Neervoort eerder.

De situatie in Ter Apel is al maanden schrijnend. Asielzoekerscentra zijn vol en statushouders, mensen die in Nederland mogen blijven, kunnen niet doorstromen, onder meer door gebrek aan woningen. Koen Schuiling, burgemeester van Groningen en voorzitter van de veiligheidsregio, zegt dat er komende week opvanglocaties in de buurt gevonden moeten worden en dat het tentenkamp weg moet. De verwachting is dat het kabinet vrijdag noodmaatregelen meldt.

VluchtelingenWerk helpt het Coa in Ter Apel, door tussen wachtende vluchtelingen te zoeken naar de kwetsbaarste mensen, zodat in elk geval voor hen een slaapplek kan worden geregeld. Volgens een woordvoerder lukt ook dat vaak niet. “Van de week was er een man in een rolstoel”, aldus de zegsman. “Iedereen ziet van een afstand dat hij niet buiten kan slapen. Maar er is gewoon geen andere plek.”

Lees ook:

Een asielstop, wat betekent dat? En kan het zomaar?

Verschillende lokale fracties van de VVD roepen om een asielstop. Een asielstop is wettelijk gezien onmogelijk. De Nederlandse grenzen kunnen niet dicht en eenieder moet de kans hebben hier asiel aan te vragen.