Asielbeleid heeft ‘geen aanzuigende werking’ op migranten: ‘Ze zoeken een plek waar geen oorlog is’

Eén van de belangrijkste redenen om als vluchteling asiel aan te vragen in Nederland is veiligheid, blijkt uit een rapport van het Verwey-Jonker Instituut. Maar misschien wel net zo belangrijk bij het maken van die keuze is het netwerk waar vluchtelingen over beschikken. Als zij familie of vrienden kennen in een Europees land, zijn ze vaak geneigd naar hetzelfde land te gaan.

“Vluchtelingen gaan vaak daarheen waar ze mensen kennen”, zegt migratie-expert Jeroen Doomernik in een reactie op het rapport. “Waar woont een oom, of een vriend? Over het algemeen is het netwerk bepalend voor keuzes bij een asielaanvraag. Er is geen reden om te denken dat mensen hierheen komen omdat ze vermoeden dat ze een grotere kans hebben op asiel. Misschien geldt dat voor een enkeling, maar we zien eigenlijk vooral dat de netwerken doorslaggevend zijn. Waar is iemand die me kan helpen? Daar gaat het om.”

Vingerafdrukken

Eerder deze zomer uitte demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) zijn zorgen toen D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt de nota Meedoen vanaf dag één indiende, waarmee ze ervoor wilde zorgen dat asielzoekers direct aan het werk kunnen. Van der Burg vreesde dat dit beleid ‘een aanzuigende werking’ zou kunnen hebben op andere vluchtelingen. Uit het nieuwe rapport van het Verwey-Jonker Instituut blijkt nu dat asielbeleid de keuze voor Nederland als land om een asielaanvraag te doen, niet beïnvloedt.

Formeel heeft een vluchteling bij aankomst in Europa beperkte vrijheid om zelf een land te kiezen voor een asielaanvraag. Het Europees Dublinverdrag uit 1990 bepaalt dat vluchtelingen die in Europa aankomen, asiel moeten aanvragen in het land waar zij als eerste aankomen en waar hun vingerafdrukken worden afgenomen. Dit land is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de asielaanvraag. Als een vluchteling van daar naar een ander Europees land gaat, hoort diegene wettelijk gezien terug te worden gestuurd.

Praktijk is weerbarstig

Maar de praktijk is weerbarstiger dan dat, zegt Doomernik. “Landen als Italië houden zich niet altijd aan het Dublinverdrag. Zo worden de vingerafdrukken daar soms bewust niet afgenomen, omdat ze dan verplicht zijn voor de asielaanvragen van al deze vluchtelingen. Het is ook niet realistisch dat Italië verantwoordelijk zou zijn voor al deze asielaanvragen, want veel migranten reizen via Italië naar de rest van Europa. Ondertussen is in Griekenland het beleid steeds radicaler geworden: daar houden ze asielzoekers zo lang mogelijk vast. Op papier is het Europese asielbeleid dus geharmoniseerd, in de realiteit niet.”

Wat opvalt in het Nederlands asielbeleid ten opzichte van andere Europese lidstaten, is dat Nederland een relatief rechtlijnig beleid voert: je krijgt een vluchtelingenstatus toegewezen of niet. Het CDA wil dit systeem aanpassen door vluchtelingen in te delen in twee ‘typen’. Dat betekent dat er naast de vluchtelingenstatus – waarbij het recht op gezinshereniging volledig van kracht is – ook een status van tijdelijke bescherming zou moeten komen. Oorlogsvluchtelingen komen hiervoor in aanmerking.

In verschillende Europese lidstaten wordt dit onderscheid al langer gemaakt. Vluchtelingen met tijdelijke bescherming, ook wel subsidiaire bescherming genoemd, hebben minder rechten dan ‘echte’ vluchtelingen. Zo is huisvesting niet gegarandeerd en is er geen (volledig) recht op gezinshereniging. Op die manier proberen lidstaten ‘grip’ te krijgen op migratie. Ook het CDA wil op die manier migratie beteugelen.

Veel zal het niet uitmaken, denkt Doomernik. “Vluchtelingen zoeken vooral naar een plek waar geen oorlog is.”

