Asielakkoord is deels onwettelijk, oordeelt rechter

Wij denken dat het juridisch kan, zei staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) in september over het bewust vertragen van gezinshereniging van vluchtelingen. Maar het kan niet. Dat bleek bij de eerste toetsing van de ‘nareismaatregel’ door de rechtbank in Den Haag. Die bepaalde maandag dat het frustreren van gezinshereniging in strijd is met de Nederlandse vreemdelingenwet en de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

De uitspraak is een streep door de rekening van het kabinet, dat het vertragen van gezinshereniging zag als een middel om de problemen in de asielopvang het hoofd te bieden. Door nareizen pas toe te staan als het gezinslid in Nederland woonruimte heeft, wilde het kabinet de druk op het Centraal Orgaan opvang asielzoekers met duizenden aanmeldingen per jaar verlichten.

In strijd met verschillende wetten

De uitspraak kan onmogelijk een verrassing zijn voor de regering en staatssecretaris Van der Burg. Toen zij in augustus de beperking voor nareizigers aankondigden, kwam er meteen kritiek. Van wetenschappers en juristen, die waarschuwden dat de nareismaatregel in strijd is met verschillende wetten. Ook ambtenaren van Van der Burg hadden grote twijfels bij de juridische houdbaarheid van de maatregel, blijkt uit stukken die later openbaar werden gemaakt.

Veel Kamerleden, onder wie die van coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, wilden daarom dat de Raad van State de maatregel juridisch zou toetsen. Maar een nipte meerderheid blokkeerde dat, waaronder Van der Burgs partij de VVD. “Ik snap de kritiek die uit de Kamer komt, maar wij denken dat we het op deze manier kunnen doen”, zei de staatssecretaris.

Consequenties kunnen groot zijn

Vorige week werd de maatregel voor het eerst aangevochten, door de Syrische Fakhria Al Mullaabid. Zij kreeg in oktober groen licht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor het naar Nederland halen van haar man en zes kinderen, die nu in Soedan verblijven. Maar vanwege de maatregel moest haar familie tot april wachten. De rechtbank oordeelt in het voordeel van Al Mullaabid.

De consequenties van de uitspraak kunnen groot zijn. D66 en ChristenUnie sloten zich aan bij het asielakkoord onder voorwaarde dat geen onderdeel buiten de wettelijke kaders zou vallen. Nu lijkt dat toch het geval. Oppositiepartijen hebben inmiddels om opheldering gevraagd van staatssecretaris Van der Burg.

