Artsenblad stapt uit Alliantie Nederland Rookvrij: ‘alliantie heeft te weinig ambitie’

Volgens de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) is de Alliantie, die namens Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds het roken wil terugdringen, ‘te weinig ambitieus’. Het NTvG vindt dat de organisatie kansen laat liggen om tot snellere beleidsverandering te komen. De Alliantie is vooral bezig met het rookvrij maken van sportcomplexen en kinderboerderijen.

In maart vorig jaar stuurde de Alliantie de longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker weg, omdat ze te activistisch zouden zijn. De twee voeren met hun stichting Rookpreventie Jeugd een harde campagne tegen het roken en tegen de tabaks­industrie. Ze namen onder meer het initiatief tot een strafklacht bij het Openbaar Ministerie tegen de Nederlandse tabaksindustrie. Die klacht werd afgewezen.

Volgens toenmalig Alliantie-voorzitter Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, moesten de twee vertrekken omdat zijn organisatie liever een diplomatieke koers volgde, ‘vanuit een positieve insteek’. Bij de Alliantie zijn tientallen organisaties en instellingen en gemeenten aangesloten die streven naar een rookvrij Nederland.

Longartsen Pauline Dekker (l) en Wanda de Kanter. Beeld Jörgen Caris

Kort voordat De Kanter en Dekker werden geroyeerd, trok KWF Kankerbestrijding de subsidie aan de stichting van beide longartsen in. Na hun wegsturen ontstond er onrust binnen het samenwerkingsverband. Ksyos, een Amsterdams bedrijf dat zorgverleners en patiënten aan elkaar koppelt, trok zich terug. NTvG stuurde een protest aan de Alliantie en dreigde ook met opstappen als de maatregel tegen de twee longartsen niet zou worden teruggedraaid.

NTvG-directeur Lisette Cleyndert schrijft nu in een brief aan de Alliantie dat kort na het wegsturen van De Kanter en Dekker op een partnerbijeenkomst van de Alliantie vrij breed werd gesteld dat de twee niet hadden mogen worden weggestuurd en dat die maatregel moest worden teruggedraaid. “Er werd beloofd dat er van alles zou gebeuren, maar daar lijkt niet veel van terechtgekomen te zijn. Wij willen geen onderdeel zijn van een organisatie waarin geen plaats is voor twee artsen die zich geheel belangeloos al jaren keihard inzetten voor een effectiever anti-tabaksbeleid.” Volgens Cleyndert bewandelt de Alliantie vooral ‘het comfortabele pad’.

Herman Vijlbrief, woordvoerder van de Alliantie, zegt in een reactie dat de brief van het NTvG het bestuur heeft verrast. Volgens hem is de Alliantie weer in gesprek met De Kanter en Dekker en is de situatie genormaliseerd. “We zijn een netwerkorganisatie geworden en de twee longartsen maken deel uit van dat netwerk.” Vijlbrief wil niet reageren op de kritiek van Cleyndert dat het netwerk te weinig ambitieus zou zijn en kansen laat liggen.

Lees ook:

Antirookclub zet longartsen buiten de deur

De nationale koepel van tabaksbestrijders heeft twee longartsen de deur gewezen, omdat ze te activistisch zijn. De maatregel volgt op het stopzetten eerder dit jaar van de subsidie van KWF Kankerbestrijding aan de longartsen.

Partner van rookalliantie vertrekt na het wegsturen van twee longartsen

Ksyos, een Amsterdams bedrijf dat zorgverleners en patiënten aan elkaar koppelt, heeft zich met onmiddellijke ingang teruggetrokken als partner van de Alliantie Nederland Rookvrij.

Hoe het Nederlandse anti-rookbeleid de tabaksindustrie in de kaart speelde

Angst bij KWF Kankerbestrijding en andere gezondheidsfondsen om de strijd met de roker aan te gaan, heeft in Nederland een radicaal en effectief beleid tegen tabaksgebruik verhinderd. De organisaties liepen met een boog om het onderwerp heen, schrijft Trouw-journalist Joop Bouma in het boek De Sjoemelsigaret.