Arts verleent euthanasie op basis van vijftig jaar oude diagnose

Een arts van een patiënte die dood wilde, was bij het toekennen van euthanasie niet zorgvuldig genoeg. De arts wist niet zeker genoeg wat de vrouw mankeerde, en daarmee ook niet of haar situatie uitzichtloos was. Dat concludeert de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.

De vrouw van tussen de 60 en 70 kende de arts al zeventien jaar. Ze had de arts verteld dat ze ruim vijftig jaar geleden de diagnose ‘chronische depressie’ had gekregen. Daarvoor zou ze behandeld zijn, maar informatie over die diagnose en de behandeling ontbreekt volgens de toetsingscommissie in het medisch dossier. Volgens de arts was de depressie ‘evident’.

Een jaar voor haar overlijden sprak de patiënte nadrukkelijk over euthanasie met de arts. Ze hadden het in de jaren daarvoor al vaker over haar doodswens gehad. De arts wilde de patiënte “niet in de kou laten staan”, zegt de commissie.

De arts vroeg een onafhankelijk psychiater om te beoordelen of de patiënte wilsbekwaam was en er geen sprake was van een psychische stoornis die dit belemmerde. Die was er niet, volgens de psychiater.

De psychiater zou niet hebben bekeken wat de vrouw dan wél mankeerde, en of er geen behandelmogelijkheden meer waren. Volgens de toetsingscommissie had dat wel gemoeten, omdat de arts daarvoor zelf niet deskundig genoeg was. Daardoor is ook niet duidelijk of de doodswens van de vrouw wel ‘weloverwogen’ was, zoals de euthanasiewet vereist.

Als een arts op punten onzorgvuldig handelt, gaat het dossier door naar het Openbaar Ministerie. Dat beslist later of het vervolging instelt.

Deze arts heeft volgens de toetsingscommissie twee van de criteria geschonden waar het OM extra streng op let. Tot dusver kwam het slechts in één geval tot een rechtszaak tegen een arts.

