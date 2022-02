Arnhem is dé winkeldiefstalhoofdstad van Nederland: ‘Het is om de haverklap raak’

Een kistje mandarijnen, een zak noten en laatst nog een potje kleingeld voor arme kinderen in Afrika dat op de toonbank stond. “Als je dat steelt, dan spoor je toch niet?” Mohammed Al-Shabbout schudt hevig met zijn hoofd. De eigenaar van de kleine buurtsuper Mediterranee in de Arnhemse Steenstraat is wekelijks slachtoffer van winkeldieven. Hij windt er geen doekjes om. “Klootzakken zijn het.”

Winkeldieven zijn altijd mensen waarvan je het niet verwacht, vertelt de ondernemer terwijl hij de kisten mandarijnen inspecteert. “Gewoon keurig uitziende mensen.” Sinds 2007 runt de winkelier de supermarkt met verse groente en fruit. Hij ziet het aantal winkeldiefstallen sindsdien, ondanks corona, eerder toe dan afnemen. “Er wordt meer gestolen, hoe dat komt? Mensen hebben het volgens mij steeds moeilijker.”

Arnhem veelpleeggemeente

De diefstallen in de supermarkt van Al-Shabbout staan niet op zichzelf. Arnhem kent – na de gemeente Westerwolde – de meeste geregistreerde winkeldiefstallen van Nederland, becijferde vergelijkingssite Beslist.nl op basis van openbare politiecijfers en de Kamer van Koophandel.

In de afgelopen vijf jaar zijn in Arnhem in totaal ruim 3800 winkeldiefstallen geregistreerd, grotendeels gebaseerd op het aantal aangiftes. Gemiddeld gaat het om een kleine zes diefstallen per winkel. Alleen in de plattelandsgemeente Westerwolde zijn meer winkeldiefstallen geregistreerd. Het is daar een bekend probleem dat winkeliers koppelen aan het plaatselijke asielzoekerscentrum in Ter Apel. Andere ‘veelpleeggemeenten’ in de top vijf zijn Utrecht, Lelystad en Almere.

Om de haverklap raak

In de Arnhemse Steenstraat is het regelmatig raak, weet voorzitter Lucas Hubrecht van winkelierscollectief Verenigde Ondernemers Spijkerkwartier. Liever praat hij niet over de winkeldieven, want dat zet de straat opnieuw in een negatief daglicht. De ‘rode loper’ naar de binnenstad staat er namelijk niet goed op.

Onlangs waren er nog ‘schoonmaakacties’ van de politie en de gemeente. In de straat vallen het grote aantal kapperszaken, massagesalons en telefoonwinkels op die het imago geen goed doen. Hubrecht: “Het gaat niet alleen om winkeldiefstal. We hebben in deze straat last van een gevoel van onveiligheid.” In zaken als het Kruidvat is volgens Hubrecht sprake van ‘proletarisch winkelen’. “Het is daar om de haverklap raak.”

Verantwoording onderzoek Vergelijkingssite Beslist.nl liet onderzoek doen naar winkeldiefstallen in Nederland. Daarvoor zijn openbare cijfers van de politie gecombineerd met cijfers van het aantal winkels, geregistreerd door de Kamer van Koophandel. Het gaat om het aantal geregistreerde winkeldiefstallen. Die worden bijgehouden aan de hand van het aantal aangiftes aangevuld met processen verbaal ambtshalve opgemaakt. Trouw heeft de onderzoeksresultaten steekproefsgewijs gecontroleerd.

Appgroep tegen de winkeldief

Met onder meer camera’s en een appgroep gaan ondernemers de winkeldief te lijf. Ook werken zij met Chainels, een app waarmee foto’s van winkeldieven wordt gedeeld. Sander Wind van Platform Binnenstad Arnhem laat op zijn telefoon een stelende oudere man zien die is vastgelegd op bewakingscamera’s. “Die foto’s worden dan gedeeld, avg-proof, om andere ondernemers te waarschuwen.”

Volgens Wind is er een eenvoudige verklaring voor het hoge aantal geregistreerde winkeldiefstallen in Arnhem. “De bereidheid om aangifte te doen is hier heel hoog. De politie zit er bovenop en is er heel snel bij”, meent hij. Wind ziet dat politie en ondernemers ‘hard terugslaan’. “Niet met honkbalknuppels, hoewel je dat soms wel zou willen, maar bijvoorbeeld door de drempel om aangifte te doen te verlagen.” Zo is er een online formulier voor ondernemers om aangifte te doen die actief wordt gepromoot.

Dieven in de kraag gevat

Wijkagent Arnoud Entius van de politie in Arnhem beaamt dat de aangiftebereidheid hoog is. Hij komt ze regelmatig tegen, de winkeldieven. De wijkagent leest mee in appgroepen met winkeliers en probeert met zijn collega’s vaak zichtbaar te zijn in de stad. “Zodoende houden we regelmatig winkeldieven aan waardoor winkeliers het gevoel hebben serieus te worden genomen”, denkt Entius. Hij juicht ook toe dat winkeliers zelf tot een oplossing komen met de winkeldief. “Zonder tussenkomst van de politie kan dat soms ook goed werken.”

Al-Shabbout van de Arnhemse supermarkt in de Steenstraat doet lang niet altijd aangifte. “Daar wordt soms toch geen zak mee gedaan”, is zijn observatie. Soms grijpt de winkelier zelf in. Bij het gestolen geldpotje op de toonbank vatte de eigenaar de dief zelf in de kraag. “Ik heb hem een tik verkocht en daarna de winkel uitgeschopt.”

