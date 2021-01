Armoedehulp is te ingewikkeld en bereikt Rotterdamse kinderen vaak niet

De plannen lijken zo oud als de weg naar Kralingen: kinderen uit gezinnen die in armoede leven, moeten mee kunnen draaien in de maatschappij. In Rotterdam en vijf omliggende gemeentes zijn daarom allerhande regelingen opgetuigd. Maar de meeste van deze regelingen blijken gebrekkig, concludeert de gemeentelijke kinderombudsman Stans Goudsmit. Ze onderzocht regelingen in Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam en Vlaardingen.

Wat ziet u misgaan?

“Ik heb het idee dat ouders en kinderen niet centraal staan in deze regelingen. Dat begint al met de plek waarop de informatie over deze regelingen op een gemeentelijke website is te vinden. Bij een aantal gemeentes staat die informatie onder de kop ‘werk en inkomen’. Maar gaat een ouder die hulp zoekt bij het betalen van de voetbalclub van zijn kind op die plek zoeken? Nee, ik denk het niet. Maar het staat daar omdat de betreffende gemeente die hulp ziet als een inkomensaanvulling. Informatie is dus voor ouders vaak moeilijk vinden.”

Wat zijn de gevolgen voor de kinderen?

“In Rotterdam maakt bijvoorbeeld maar een op de vier kinderen die ervoor in aanmerking komen, gebruik van de regeling voor een fiets of een laptop. Een deel zal er geen gebruik van maken omdat ze de regel niet kennen, maar een deel ook omdat de regeling te ingewikkeld is. Want dat is het vaak: mega-ingewikkeld. Nu moeten aanvragers soms vier verschillende aanvragen doen, op vier verschillende formulieren, met vier verschillende inkomensgrenzen. Er is veel onderzoek gedaan naar ouders met geldgebrek: zij ervaren veel stress en gaan geen formulieren van acht pagina’s invullen. Ze staan in de overlevingsstand.”

De meeste regelingen blijken niet op een voor kinderen prettigere situatie thuis gericht, maar vooral op school en vrije tijd.

“Deze gemeentes hebben vooral regelingen gemaakt zodat kinderen op sport of muziekles kunnen, maar wat als je ouders zelden thuis zijn omdat ze kleine baantjes hebben, en jij op je broertjes of zusjes moet passen? Sportles is dan wel leuk, maar andere dingen zijn belangrijker. Kinderen en jongeren vinden het belangrijker om genoeg kleren hebben, genoeg te eten, of gratis bijles.”

De bevindingen van het rapport Veel ouders en kinderen blijken de armoederegelingen niet te kennen. De vindbaarheid via de gemeentelijke website is slecht. Een handig overzicht ontbreekt vaak. De taal is te moeilijk en alleen in het Nederlands. Ook verdwaalt de doelgroep in ingewikkelde aanvraagprocedures. Er is behoefte aan hulp bij het doen van een aanvraag, op school of in de wijk. De informatie richt zich ook op de ouders. Gemeenten betrekken kinderen veel te weinig bij het opstellen van deze regelingen, aldus de kinderombudsman. De regelingen blijken ook niet aan te sluiten bij de behoeften van kinderen. De focus ligt op zaken als sport, cultuur, schoolspullen, fietsen en laptops. Maar kinderen vragen om eten, kleding en een fijn thuis. Ouders vragen om OV, bijles en internet.

De gemeentes moeten aan de slag, concludeert u in uw rapport. Is die bereidwilligheid er?

“Ik heb mijn bevindingen voorgelegd. De gemeentes erkennen dat het beter kan en laten weten dat ze de aanbevelingen zullen opvolgen. Over een jaar of twee ga ik dit onderzoek nog een keer doen om te kijken of gemeentes er echt iets mee hebben gedaan.”

