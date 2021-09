Appel, peer, paprika, wortel, avocado – Breda krijgt een ‘eetbaar’ bushokje

Groene bushokjes, die zijn al best bekend. In diverse steden zijn de overkappingen van de ov-wachthokken bedekt met sedumplantjes, die de lucht zuiveren. Maar Breda tilt de definitie van het groene bushokje naar een hoger plan. De stad staat op het punt om een wereldprimeur te scoren met het eerste ‘eetbare, gezonde’ bushokje ter wereld.

Wie volgende week staat te wachten bij het overstappunt op de Karnemelkstraat, bekend als de drukste bushalte van Breda, zal daar een oase van groente en fruit aantreffen, beloven de bedenkers van de PR-stunt, die bedoeld is om gezond eten te promoten. Het bushokje zal ‘tjokvol groente en fruit hangen’, gratis mee te nemen.

Drie keer per dag

Het is de bedoeling dat iedereen die dat wil, ook wie lopend of op de fiets passeert, een gezond hapje pakt voor zichzelf of iemand anders, zegt Mark de Jong van boerenkoepel ZLTO, een van de initiatiefnemers van het project dat met circa 200 reclameposters onder de aandacht van het publiek wordt gebracht. Negen hangende bakken, met 15 kilo draagvermogen elk, worden drie keer per dag gevuld, met bijvoorbeeld appel, peer, paprika, wortel, avocado, komkommer. En dat gedurende een week.

De boeren en andere deelnemende organisaties (van onder meer jongeren, ambtenaren en ondernemers) hopen aan OV-reizigers aan te tonen dat groente en fruit op elk tijdstip en bij elke gelegenheid een lekker hapje zijn, “van ontbijt tot late-avond-snack en van vergadering tot feestje”. Breda hoopt dat het onder vitaminen bedolven bushokje een onuitwisbare indruk zal maken, al is het maar een korte, ludieke stunt. “Gezonde producten hebben niet de miljoenen aan marketingbudget van de grote frisdrank-, fastfood- en snoepmerken.”

