Apenpokkenvirus voor het eerst in Nederland vastgesteld, RIVM verwacht nog meer gevallen

Meldingsplicht voor artsen geldt nu al voor ziekten als Covid-19, polio, rabiës hepatitis en tuberculose. Door daar apenpokken aan toe te voegen, wordt het gemakkelijker verspreiding via bron- en contactonderzoek in kaart te brengen, zegt een woordvoerder van het RIVM.

Het apenpokkenvirus is bezig met een opmars in Europa. Gisteren werd, na gevallen in Engeland, Spanje, Portugal, Duitsland, Zweden en Vlaanderen, de eerste besmetting in Nederland vastgesteld, na onderzoek door het RIVM. Een woordvoerder benadrukte dat een besmetting met het apenpokkenvirus aanzienlijk minder heftig is dan een besmetting met Covid-19. “Het virus is veel minder besmettelijk en niet dodelijk. Het verloop van een infectie is over het algemeen mild, maar we houden graag de vinger aan de pols.”

Het RIVM verwacht dat meer mensen in Nederland besmet kunnen zijn. Het instituut heeft zo’n 100.000 vaccins klaarliggen om besmette patiënten te behandelen. Het gaat om vaccins die ooit zijn ontwikkeld tegen het ‘menselijke’ pokkenvirus dat inmiddels officieel is uitgeroeid. Een besmetting met apenpokken kan je vooral oplopen via huidcontact. Symptomen zijn aanvankelijk vooral griepverschijnselen – koorts, hoofd- en spierpijn – gevolgd door huiduitslag. In de in Nederland te onderzoeken mogelijke besmettingen is die uitslag vooral te vinden rond de geslachtsdelen en rond de anus, meldt het RIVM.

In Vlaanderen is wel een verplichte isolatie van 21 dagen voorgesteld, nadat gisteren twee besmettingen officieel zijn vastgesteld bij mannen die op eenzelfde feestje waren in het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Mogelijk ligt ook daar de bron van de Nederlandse besmettingen.

In een reactie op de Vlaamse besmettingen zei Kuipers al te verwachten dat het virus ook in Nederland zou opduiken. Hij heeft daarom het RIVM om advies gevraagd. De vraag of in Nederland ook een verplichte isolatie gaat gelden is voor het RIVM vooralsnog voorbarig,

Het apenpokkenvirus is vooral bekend uit Afrika en komt, anders dan gedacht, helemaal niet van apen, maar waarschijnlijk van knaagdieren. Het virus is wel voor het eerst bij een aap vastgesteld.

Deze foto toont het verloop van de apenpokken-letseltjes.

Mensen die bij zichzelf letsels zoals op deze foto herkennen, kunnen best contact opnemen met hun arts pic.twitter.com/cNOzl6qI9X — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) 20 mei 2022

