Anti-monarchisten naar rechter om de rol van de koning aan banden te leggen

Corona leidde tot vertraging. Maar vandaag (woensdag), pal onder een portret van de koning in hermelijnen mantel, luisterde de civiele rechter naar het betoog van Republiek. Die organisatie, voorheen het Republikeins Genootschap, wil de staat via de juridische weg dwingen om de koning buiten te sluiten bij wetgeving en benoemingen van regeringsleden en rechters. Het koningschap zou haaks staan op het principe van de scheiding der machten in het Nederlandse rechtssysteem.

“In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is vastgelegd dat iedereen recht heeft op een eerlijk en onpartijdig proces”, legde de advocaat van Republiek uit in de rechtbank van Den Haag. Maar is de rechter wel onafhankelijk van de koning? De anti-monarchistische organisatie zelf denkt van niet. Wie in de rechtszaal tegenover Willem-Alexander komt te staan, bijvoorbeeld journalisten, zo voerde Republiek aan, staat voor een rechter die door de koning is benoemd. Wetten zijn pas geldig als zijn krabbel eronder staat en worden gemaakt door de regering, waarvan de koning het hoofd is.

De rechtszaak is een gezamenlijk initiatief. Via een inzamelingsactie onder de leden van Republiek en een crowdfundingcampagne, vergaarde de pro-republikeinse vereniging bijna 39.000 euro, voldoende om rechtszaken te kunnen voeren. Ook wanneer het vonnis tegenvalt, wil de organisatie doorgaan met de juridische strijd, tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

“Op dit moment houdt niets of niemand de koning tegen om een rechterlijke benoeming niet te ondertekenen, of een wet te vertragen of te blokkeren”, zei Republiek. Als voorbeeld noemde de organisatie kroonprinses Amalia, die in een boek van Claudia de Breij haar visie gaf op tekenen van wetten: ‘En wie weet, puur hypothetisch, over tig jaar, moet ik ooit wetten ondertekenen over censuur. Dat zou ik niet kunnen. Ik zou niet iets kunnen ondertekenen dat de vrijheid van meningsuiting weg zou nemen.’ “Het is niet aan Amalia te bepalen wat geldt als censuur”, vindt Republiek. “Wat de éen ziet als het tegengaan van desinformatie', ziet de ander als dictatoriale censuur.”

De advocaten van de staat en de koning - niet fysiek aanwezig in de zaal - stelden dat zijn rol als staatshoofd voornamelijk symbolisch is, hij representeert eenheid binnen de democratische rechtsstaat. Willem-Alexander heeft geen zelfstandige bevoegdheden binnen de uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht, de vrijheid van meningsuiting zouden hij noch Amalia in de toekomst kunnen beperken. Bovendien wordt het recht op een eerlijk proces volgens de staat op tal van manieren gewaarborgd, zo worden rechters voor het leven benoemd.

“De werkelijke inzet van deze civiele procedure is om via een omweg de rol van de koning in het staatsbestel van Nederland te beperken, of op zijn minst een discussie uit te lokken over de constitutionele monarchie”, denkt de staat. “Maar zo'n discussie hoort niet thuis in de rechtszaal, maar in het parlement en in de samenleving.”

Op 8 maart doet de rechter uitspraak. Republiek put hoop uit de rechtszaken die milieuorganisatie Urgenda tegen de staat heeft gevoerd, en de zaken van feministische organisaties tegen de SGP. Zaken waarbij de eisers zich beriepen op het publieke belang. Urgenda kreeg voor elkaar dat de rechter de staat dwong tot maatregelen om de klimaatopwarming tegen te gaan; de SGP werd opgedragen vrouwen toe te laten tot verkiesbare functies.

Lees ook:

Amalia moet onmogelijk gewoon zijn. ‘Trek je geen mallemoer aan van het keurslijf’

De monarch is een onmondig kind, erger: staat onder curatele, schrijft Nelleke Noordervliet. Haar advies aan Amalia, die nu aan haar eerste studiejaar begint: ‘Leef een eerlijk, sociaal en ontspannen leven. Met humor.’

Het geheim van het succes van Queen Elizabeth: populair terwijl niemand haar écht kende

De overleden koningin Elizabeth II was met afstand het populairste lid van de Britse koninklijke familie. Vooral op vergevorderde leeftijd werd ze door bijna heel het land in het hart gesloten.