Annemiek (80) en Rodney (74) werden verliefd in het afgesloten verpleeghuis. Nu zijn ze getrouwd

De bruid wordt deze middag niet door haar vader weggegeven. Bovendien deed zij, heel modern, het aanzoek zelf. Voor een plexiglas afscheiding, tijdens de lockdown van alle verpleeghuizen in coronatijd. In mei was de voormalige portiersloge van het Amsterdamse Sarphatihuis omgetoverd tot een zogeheten babbelbox. En juist daar sloeg Annemiek Souwen (80) toe met een stuk karton waarop de tekst: ‘Will you marry me?’

Als plan B had zij op de achterkant ‘grapje’ geschreven. Voor het geval haar vriend Rodney Beddal (toen 74) ‘nee’ zou zeggen, verklapt ze na de plechtigheid op de Stopera. Gelukkig zei Rodney: “Yes!” Het duo is al 39 jaar samen, maar na twee huwelijken vond Souwen het niet nodig om nog eens officieel te gaan doen. Toch was het dinsdag zover.

De reden is corona. Het maakte haar vriend zo mies ‘dat ik iets ging verzinnen om hem op te beuren’. “Hij mocht geen bezoek krijgen, hij kon niet naar buiten, hij voelde zich gevangen. Het telefonisch contact verliep moeizaam. In een opwelling bedacht ik het huwelijksaanzoek”, zegt de bruid, die in enkellang wit met kant verschijnt. “Ik zit in een rolstoel omdat ik net een nieuwe heup heb gekregen. Door corona was de operatie uitgesteld.”

Haat-liefdeverhouding

Ooit leerden de acteurs en zangers elkaar via het theater kennen, vertelt familievriend Richard Klawer (68). Hij spreekt van een haat-liefde verhouding: discussies, theater-ego’s, spannende optredens, soms een glaasje te veel. “Als je samen een maand op tournee bent, kan het knallen”, verklaart hij het kunstenaarsleven voor buitenstaanders.

Liefde in tijden van corona. Beeld Patrick Post

Rodney heeft parkinson en woont sinds drie jaar in het Sarphatihuis. De grote vraag is hoe zijn toestand deze dag zal zijn. ’s Ochtends zit de Brit op de derde etage piekfijn gekleed klaar. De witte schoenen springen eruit. Het is dubbel feest want hij is ook jarig: 75 wordt hij. Zijn kleinzoon Robin Boissevain is er om hem naar de Stopera te duwen. In de mini-stoet loopt Souwens dochter Vanessa, die met dozen van banketbakker Holtkamp haar entree had gemaakt. Beddal steekt een filtersigaretje op.

In de Stopera wacht Annemiek Souwen. De trap naar haar etage op de Wallen was door de huisbaas in de bloemen gezet, en door een prostituee van commentaar voorzien. Beddal zingt haar toe: “If you were the only girl in the world...” De eerste traantjes komen los bij de bruid, en bij de kleinzoon, die door zijn vader Daniel wordt geknuffeld en gekust. Fotografe Sheila blijkt de ex-vrouw van Rodney, die speciaal voor het feest is overgekomen uit Londen. “Je hebt je best gedaan, ik heb je nog nooit zo mooi gekleed gezien”, prijst zij haar ex-man.

Beeld Patrick Post

Een kus lukt nét

De ambtenaar van de burgerlijke stand plaatst de getuigen op gepaste corona-afstand en ontlokt het paar de woorden: “I do” en “Ja, dat doe ik”. Het lukt Beddal moeizaam om een tissue op tafel te leggen. Elkaar de hand geven blijkt vanuit twee rolstoelen niet eenvoudig, een kus lukt nét. De bruid schuift ringen om vingers, hij zingt: “Put a ring on my finger...” Zij zegt: “Rodney krijgt die van mijn vader, ik die van mijn moeder. Uit 1930.”

Het bruidsboeket met roze rozen en witte anjers heeft ze ‘gisteravond in paniek snel bij AH gekocht’. De Engelse bruidsliedjes zijn nog lang niet op. Bij het tekenen door de getuigen zingt de bruidegom: “Going to the chapel.” Lopend en rollend gaat de familie terug naar het Sarphathihuis, waarbij ook onderweg de vrolijke stem van Beddal klinkt.

Na de rolstoelplank-entree klikken vijf camera’s. “Heel vermoeiend om royalty te zijn”, becommentarieert hij. “Wat hebben jullie hem vanochtend gegeven?”, vraagt de bruid het personeel. “Een happy pil”, antwoordt iemand. De opzet van Souwen om de somberheid van haar vriend, pardon: echtgenoot, te doorbreken, is in ieder geval geslaagd. In twee sessies mogen gasten meefeesten achterin de grote tuin, waar vrijwilligers werken aan borders met smaak-, reuk-, geur- en aanraakplanten. Een grote rozemarijnstruik is ver buiten de perken op de tegels neergestreken.

Verpleeghuisbewoners uit het Sarphatihuis trouwen na aanzoek tijdens lockdown. Beeld Patrick Post

Dan verrast Beddal iedereen met een voorgelezen speech en dankwoord. Souwen (‘Ik ben er niet, ik ben aan het dromen’) zit al met champagne in de hand, als de bruidegom verzucht: “Het is vreselijk om oud te zijn. Parkinson maakt het zo moeilijk om tot iets te komen.” Dan krijgt ook hij toch maar een flute met bubbels in plaats van spa. De armen van de bruid gaan voor een rolstoeldansje in de lucht. De bossen bloemen blijven komen.

Lees ook:

‘Voer het isolement voor ouderen niet te ver door’

Het anderhalvemeterleven valt ouderen zwaar. Voer het isolement niet te ver door, adviseert gezondheidsexpert Julia van Weert.