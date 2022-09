Angst aanjagen was ‘niet de bedoeling’ van de boeren die het huis van minister Van der Wal bezochten

Het is een sprekend beeld van de boerenprotesten deze zomer; de ongeveer 150 demonstranten die met een hakselaar en trekkers voor de deur van minister Christianne van der Wal staan. Wat gebeurde er op die 28 juni, waarom waren de tien mannen die vrijdag terechtstonden voor de rechter daar aanwezig?

Milan A. uit Borculo las ‘s avonds in een Whatsappgroep dat er een actie aan kwam. 19:30 verzamelen bij de begraafplaats in Bathmen, stond er. Milan A. is net als de andere negen opgepakte mannen boos. “Zij maakt onze toekomst kapot”, zo verwoord Melvin M. uit Bathmen zijn woede op Van der Wal. Volgens hem trapt iedereen tegen de boeren aan terwijl Schiphol gewoon mag groeien.

Waarheen?

De actie is volgens hem dus gerechtvaardigd. Waar de actie plaatsheeft, weten de opgepakte mannen op dat moment niet. Toch sluiten zij zich aan bij de groep die met trekkers die rond 22:30 de straat bereikt waar Van der Wal woont. Dat de boeren woedend zijn, vindt advocaat Stassen die alle tien verdachten bijstaat, logisch. Zij hebben fors geïnvesteerd in reductie van stikstof, maar telkens is het niet genoeg.

Dan is demonstreren toegestaan, vindt ook de officier van justitie. Maar daarvan was op 28 juni geen sprake. De agenten die de woning van de minister bewaakten, zagen de groep met trekkers en hakselaar op zich afkomen. Zij voelden zich bedreigd, wat al helemaal gold voor de man, de kinderen en de buren van Van der Wal.

Tot hier en niet verder

Om hen te beschermen, hadden agenten een verdedigingslinie opgezet waar de trekkers niet langs mochten. Een politieauto blokkeerde de weg richting huis van de minister. De boodschap was helder, tot hier en niet verder, aldus de officier van justitie.

Een van de boeren zette de hakselaar aan. Met een loeiend kabaal spuugde het stro uit over de agenten. “Toen de hakselaar begon te blazen, ging de knop om”, zegt Wilco W.. “Die luchthoorn maakte veel los”, voegt Henk M. toe. Volgens hem werd in de menigte geschreeuwd dat ‘de auto om moest’. Milan A. uit Borculo zegt dat hij de auto wilde verplaatsen zodat de trekker erdoor kon. Dat lukte. Drie trekkers wisten door de linie heen te breken en dumpten mest voor de deur van de minister.

Opgejut

Henk M. uit Holten deed eveneens mee met het trekken en sjorren aan de politieauto. Dat deed hij ‘in de emotie’ van dat moment. Iets dat vaker klinkt bij boeren en hun sympathisanten als zij zich voor de rechter moeten verantwoorden. “Je wordt opgejut”, zegt Wilco W. uit Holten.

De officier van justitie ziet in actie een ‘doelbewuste poging tot intimidatie’ en ‘ondermijnen van de openbare orde’. “Ze kwamen naar het huis toe en dat is echt heel bedreigend,” liet minister Van der Wal vrijdag weten. Dat was niet de bedoeling van de verdachten. “We wilden ons gewoon laten horen”, zegt Thomas R.

Dat levert de tien mannen taakstraffen op tot honderd uur en voorwaardelijke celstraffen tot een maand. “Het is onacceptabel dat je een politicus thuis op gaat zoeken met een grote groep. Dit is zuivere intimidatie”, aldus het oordeel van de rechter.

