Anders dan de cijfers doen vermoeden, zet de daling door

Volgen de dagelijkse update van het RIVM kwamen er gisteren 234 overleden Nederlanders bij. Dat lijkt een flinke stijging ten opzichte van maandag, toen het RIVM 101 nieuwe sterfgevallen aankondigde, de dag daarvoor was het aantal 115.

De reden dat de cijfers afgelopen dagen zo laag waren, is deels de reden waarom het cijfer vandaag zo veel hoger is: personen die afgelopen dagen zijn overleden, waren nog niet verwerkt in de administratie. Dat is nu wel gebeurd. Een beter beeld biedt het gecorrigeerde overzicht van het RIVM, hieronder ook verwerkt. Vanwege de correcties die nog komen zijn cijfers na 5 april niet betrouwbaar. Van 2 april tot en met 5 april is een dalende trend zichtbaar. Of de hogere cijfers van vandaag ook echt een stijging inhouden, is pas over twee dagen bekend, als alle correcties zijn doorgevoerd.

De daling van het aantal ziekenhuisopnames zet ook door. De gecorrigeerde grafieken laten zien dat die beweging eind maart al is ingezet. Het dagelijkse cijfer, 292 nieuwe opnames, is sinds 23 maart niet zo laag geweest. Maar ook hiervoor geldt: het zijn ongecorrigeerde aantallen. Toch is uit die ongecorrigeerde aantallen wel een trend te halen. De toename is elke dag ongeveer 4 tot 5 procent ten opzichte van de dag ervoor. Dat soort percentages zijn het laagste sinds de uitbraak van het virus.

Het aantal positief geteste patiënten nam met 777 toe tot 19.580. Dat is de laagste stijging sinds 23 maart. Omdat de GGD’s nu meer gaan testen, kan dat cijfer de komende dagen oplopen, maar dat zegt dus weinig over de werkelijke ontwikkeling van het aantal besmettingen.

Lees het laatste nieuws rondom het coronavirus in Nederland in onze liveblog.