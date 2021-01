Anderhalve meter blijft ook voor Engelse variant voldoende

Beelden uit Engeland van overvolle ziekenhuizen doen denken aan de Italiaanse wanhoop op de ic’s in maart vorig jaar. De Italiaanse toestanden kwamen niet, ook omdat Nederland gedisciplineerd in lockdown ging. Die discipline is nu verdwenen. Doet Nederland wel genoeg om Britse taferelen te voorkomen?

Naar schatting is nu 1 tot 5 procent van de Nederlanders die positief testen besmet met de Britse variant. De mutaties van de variant die B117 is genoemd, zouden het virus besmettelijker maken. Met nadruk op ‘zouden’, want zeker is dat niet, zegt viroloog Louis Kroes van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). “Er zijn schattingen dat het reproductiegetal van de variant 0,4 hoger ligt dan bij het gewone virus”, zegt hij. Oftewel: een R van 0,9, zoals nu, zou veranderen in 1,3 als de Britse variant het huidige coronavirus volledig heeft verdrongen. “Maar dat zijn schattingen vanuit de epidemiologie en geen zaken die wij virologen goed in beeld hebben door experimenten uit te voeren. Het enige experiment dat we wel hebben laat zien dat bij mensen met de variant de hoeveelheid virus wat hoger is dan bij mensen met gewoon virus. Dat kan passen bij grotere besmettelijkheid.”

De maatregelen zoals het kabinet die nu heeft genomen, moeten voldoende zijn om ook de Britse variant terug te dringen, denken Kroes en zijn collega-viroloog Bert Niesters van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). “De Engelse variant verspreidt zich op dezelfde manier”, zegt Niesters. “De maatregelen blijven dus hetzelfde. Handen wassen, mondkapje dragen en afstand houden. Het is nu niet ineens zo dat je 2,25 meter afstand moet houden omdat de Britse variant besmettelijker is.”

De Britse variant liet zich niet tegenhouden door de lockdown die al in november in delen van Engeland is ingevoerd. Niesters ziet wel een verschil tussen de Engelse lockdowns en de Nederlandse. De Engelse lockdowns stelden aanvankelijk niet veel voor. “Tot voor de kerst waren veel zaken nog open en waren er nog heel wat sociale activiteiten. Maatregelen zoals in Nederland zijn in Engeland veel later ingegaan.”

Toch dalen ook hier de besmettingscijfers onvoldoende. Maar dat heeft volgens Niesters niks te maken met een eventuele opkomst van de Britse variant. Kroes stelt dat zelfs in Engeland niet zeker is of de nieuwe variant verantwoordelijk is voor de huidige noodsituatie. “Er kunnen allerlei lokale omstandigheden spelen die de verspreiding bevorderen. In sommige regio’s waren scholen dicht, in andere niet. Bovendien wordt het weer steeds meer winters. Het is niet vast te stellen in hoeverre de nieuwe variant verantwoordelijk is voor de situatie nu.”

Apart beleid voeren om de nieuwe variant eronder te krijgen, lijkt Kroes niet nodig. “Lokaal kan je wel beter handhaven en proberen om beter in beeld te krijgen wie met welk virus is besmet. Dat wordt nu ook gedaan in Lansingerland.”

In deze gemeente heeft de GGD 750 inwoners getest op de mutaties nadat op een basisschool diverse leerlingen en leerkrachten besmet bleken te zijn met het virus dat in Engeland heerst. 75 personen bleken positief, van wie 40 procent door de Engelse variant. Nog onduidelijk is of deze personen ook klachten hadden.

Waarom dit gebied niet afsluiten van de rest van Nederland? Kroes is daar niet voor. “Al is dat geen virologische, maar beleidsmatige afweging. Lansingerland ligt tussen Zoetermeer, Rotterdam en Den Haag. Als je zo’n regio isoleert, kunnen mensen niet meer naar die steden toe, ook niet als ze daar werken. Theoretisch is een regionale inperking effectief. Je krijgt dan het Chinese beleid en komt er niemand meer in of uit. Dat is voor een autoritair bewind te doen, bij ons is dat een ongehoorde ingreep.”

‘Zuid-Afrikaanse variant’ coronavirus in Nederland vastgesteld Vrijdag werd bekend dat ook de ‘Zuid-Afrikaanse mutatie’ van het coronavirus in Nederland is vastgesteld. Een persoon uit de regio Midden- en West-Brabant blijkt de variant te hebben opgelopen. Net als de Britse mutatie lijkt de Zuid-Afrikaanse besmettelijker te zijn dan andere coronavarianten.

