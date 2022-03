Andere vluchtelingen over Oekraïne: ‘Wij moeten ook prioriteit krijgen’

Er is een massale solidariteit met Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Hoe anders was dat toen een vluchtelingenstroom ontstond nadat de Taliban Afghanistan overnamen? Toen braken er protesten uit in het Gelderse Harskamp, die escaleerden in racistische leuzen en extremistische kreten over de Tweede Wereldoorlog. Nu dezelfde kazerne klaar wordt gemaakt voor Oekraïense vluchtelingen blijven de protesten uit en wordt de vluchtelingen een warm welkom geheten.

Akram Aslaud, die vanuit Aleppo met behulp van een smokkelaar via Duitsland naar Nederland is gevlucht, vindt het niet vreemd dat de Oekraïners met zoveel hartelijkheid worden binnengehaald in Nederland. “Ze zijn Europeanen en lijken gewoon meer op Nederlanders dan wij.”

Akram vertelt dat er verhitte discussie is tussen Syriërs onderling. “Sommigen zijn echt boos over het warme welkom voor de Oekraïners in vergelijking tot henzelf. Ze hebben de support die de Oekraïners nu krijgen gemist bij hun eigen ontvangst. Wel is er ook onder de Syrische gemeenschap een groot gevoelde solidariteit voor Oekraïners. Ook Syrië werd binnengevallen door het Russische leger – op uitnodiging van de Syrische president Bashar al-Assad.

Hij zegt het warme welkom te begrijpen gezien ook Nederlanders de gevolgen van deze oorlog voelen. “Het maakt mij boos, maar ik ben ook realistisch. De Oekraïners vechten voor Europa, hebben overeenkomstige waarden en Nederlanders helpen toch liever vluchtelingen die op hen lijken.”

Oekraïense vluchtelingen in de Amsterdamse RAI waar de vluchtelingen zich kunnen melden en aan een opvangplek geholpen worden. Beeld ANP

Het kan ook anders

In 2021 zijn er 8.380 Syrische vluchtelingen naar Nederland gekomen, dat is 34 procent van het totaal. Voor Afghaanse asielzoekers is de instroom in het tweede kwartaal van het jaar, toen de Taliban het land overnamen, toegenomen met 88 procent, wat een totaal aantal van 3.010 oplevert. Uit Oekraïne zijn sinds de oorlog meer dan 2 miljoen mensen op de vlucht.

Woordvoerder Evita Bloemheuvel van Vluchtelingenwerk ziet dat ongeveer de helft van de andere vluchtelingen positief reageert op de toestroom van Oekraïense vluchtelingen. “Ze zien nu dat een welkom in Nederland ook anders kan.” Toch reageert ook een deel van de vluchtelingen negatief op de komst. “Ze begrijpen niet waarom zij in een gammel bootje de Middellandse Zee over moesten steken en Oekraïners zo Nederland binnenkomen en er gelijk plek wordt vrijgemaakt.”

De uit Afghanistan gevluchte Fazal Ahmad Farid is uit Kaboel geëvacueerd door het Nederlandse leger en daarna op doorreis in Amsterdam terechtgekomen. Twee weken later sliep hij in een tent in Heumensoord, Nijmegen. “Daar was het koud en moest ik de verwarming aanmaken. Er is geen privacy in het kamp en kinderen waren er bang.”

‘Wij Afghanen moeten prioriteit krijgen’

Oekraïners hebben volgens Farid de mogelijkheid om sneller een onderkomen te vinden binnen Europa en wegens de kortere afstand kunnen ze ook spullen meenemen in de vlucht. “Wij als Afghanen moeten de prioriteit krijgen omdat we geëvacueerd zijn door de Nederlandse overheid en Oekraïners zelf zijn gevlucht. Ik denk dat wij eerder een woning moeten krijgen.”

Ook op sociale media reageren andere vluchtelingen met een wisselend gemoed. ‘Hoe de wereld vluchtelingen uit Oekraïne behandelt, zo moeten alle vluchtelingen behandeld worden’, schrijft de Libanese mensenrechtenactivist Mohamad Safa, die een permanente zetel heeft als ambassadeur van de Verenigde Naties.

How the world treats Ukrainian Refugees, should be how we treat ALL refugees. — mohamad safa (@mhdksafa) 3 maart 2022

Lees ook:

Niemand weet hoeveel Oekraïense vluchtelingen er nu precies in Nederland zijn, hoe zit dat?



Meer dan 2,8 miljoen mensen zijn Oekraïne ontvlucht, maar daar is in Nederland nog niet veel van te merken. Hoe zit dat?