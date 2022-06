Anastasija Pylypenko (32) reist als vluchteling anders dan voorheen: ‘We blijven waar het ons bevalt’

De Oekraïense Anastasija Pylypenko hoopt in Amsterdam haar leven op te kunnen bouwen. Stiekem hoopt ze op een carrière als toneelspeelster.

Reizen deed de Oekraïense Anastasija Pylypenko (32) al voor de oorlog, als toerist. Maar nu kijkt ze als vluchteling met een andere blik naar de plaatsen waar ze komt: waar kan ik me het beste vestigen met het oog op de toekomst? Om werk te vinden en een woning te kunnen betalen. Met een Oekraïense vriendin, met wie ze optrekt, heeft ze besloten: we blijven waar het ons bevalt.

Sinds de oorlog begon, is ze constant onderweg. Ze ontvluchtte Kiev en trok naar Sharm-el-Sheikh, Wenen, München en Frankfurt. Twintig dagen geleden kwam Pylypenko aan in Amsterdam. Hier ziet ze een toekomst voor zichzelf weggelegd, vanwege het internationale karakter en kansen op werk.

Ze kan zich, vertelt ze in een café in de Amsterdamse wijk de Pijp, met haar Engels makkelijk redden. Ook verwacht ze dat ze met haar beroep als psycholoog in het Engels aan de slag kan. Om in Nederland te kunnen werken wacht ze op antwoord van de overheid voor een officiële erkenning als psycholoog. Stiekem hoopt ze op een carrière als toneelspeelster, haar grote passie.

Online traumabehandeling

Het geld dat momenteel binnenkomt, is lang niet genoeg om van te leven in Amsterdam. Als psycholoog geeft ze online behandelingen aan Oekraïners over de oorlog en over hun trauma’s die nu naar boven komen als gevolg van de stress door de oorlog. “Ik hanteer tarieven die Oekraïners moeten kunnen betalen.”

Intussen heeft Pylypenko haar eigen zorgen. Zondag moet ze opnieuw haar verblijfplaats verlaten. Ze is voor een week ingetrokken bij een vriend, maar die wil rust omdat hij al vanaf het begin van de oorlog Oekraïense vluchtelingen heeft geholpen. Pylypenko wil nu misschien naar het Rode Kruis stappen voor hulp bij onderdak, mogelijk in een opvangcentrum. Al heeft ze na drie maanden gereis behoefte aan een eigen kamer met een eigen bed. Het idee van semipermanente woningen in kantoren spreekt haar daarom aan.

Veilig gevoel

Ze laat zich niet afschrikken door het nieuws van afgelopen week over seksueel misbruik en mensenhandel met Oekraïense vluchtelingen in Amsterdam. “Mensen zijn vriendelijk, ik kan voor mezelf zorgen en weet hoe om te gaan met mensen. Alles bij elkaar opgeteld, geeft me dit een veilig gevoel.”

Maar Pylypenko vreest wel voor haar Oekraïense landgenoten. “Vooral de ouderen. Veel van hen spreken geen Engels, alleen Russisch en Oekraïens. Ze zijn nieuw hier en hebben geen reiservaring. Voor hen kan het gevaarlijk zijn, omdat ze niet weten hoe ze voor zichzelf moeten opkomen.”

Ze verlangt naar een gewoon leven. Zoals voor de oorlog. Toen verdiende ze genoeg geld om een huis te huren, kleren te kopen en zo nu en dan te kunnen reizen. Daarom speelt voortdurend de vraag door haar hoofd of ze toch niet moet kiezen voor een andere bestemming. “Misschien biedt een andere stad meer kansen dan Amsterdam.”

