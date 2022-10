Amsterdamse verklaring tegen homogeweld van de baan

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema stopt met haar pogingen te komen tot een gezamenlijke verklaring van religieuze organisaties tegen geweld tegen LHBTI+-ers. Vanwege weerstand en woede over de procedure, met name in islamitische kring, heeft het volgens haar geen zin er nog mee door te gaan.

“De verklaring gaat niet door, zo eenvoudig is dat. Ik heb het afgeblazen”, zei Halsema vrijdagavond in ‘Het gesprek met de burgemeester’ op de Amsterdamse zender AT5.

Amsterdamse moskeebesturen reageerden twee weken geleden fel op een brief van de burgemeester. Ze nodigde hen daarin uit voor een bijeenkomst waarin ze zouden overleggen over een schriftelijke veroordeling van geweld tegen LHBTI+-plussers. Bij die verklaring zouden andere religieuze organisaties zich kunnen aansluiten.

Publiek gevecht

‘Absurd, discriminerend en verwerpelijk’, vatte woordvoerder Nourdeen Wildeman van de Blauwe Moskee de kritiek op deze gang van zaken samen. Want door alleen met moskeebestuurders te spreken, wekte de burgemeester de indruk dat geweld tegen LHBTI+-ers voorbehouden is aan de islamitische gemeenschap, zo vonden zij.

Halsema herhaalde in het tv-gesprek dit weekeinde dat de moskeeën door naar buiten te treden met hun kritiek, het overleg hebben afgebroken, en ook de polarisatie hebben gezocht. Dat heeft ze ‘heel vervelend’ gevonden.

En ze liet blijken er weinig begrip voor te hebben. Halsema zei dat ze andere religieuze organisaties bij de verklaring had willen betrekken, maar dat was afgesproken eerst met de moskeeën te overleggen. Anderen zouden dan kunnen volgen. “Ik wilde alle egards in acht nemen”, zei Halsema. “Maar dat is niet mogelijk als je plotseling in een publiek gevecht wordt gegooid.”

‘Wij zijn niet tegen een verklaring’

Moskeebestuurders zijn teleurgesteld over het tv-optreden van de burgemeester. “Het is jammer dat ze de bal terugkaatst”, zegt Mustafa Hamurcu van de stichting Milli Görüs, die in Amsterdam vier moskeeën heeft. “Wij zijn niet tegen een verklaring, maar dat moet er wel een zijn die gezamenlijk is opgesteld en ondertekend”, zegt hij. Hamurcu vindt dat Halsema de moskeeën nu ‘bijna in een zondebok-situatie’ plaatst.

Ook bij Nourdeen Wildeman van de Blauwe Moskee zijn Halsema’s uitlatingen slecht gevallen. “We hebben onze bezwaren duidelijk aangegeven, maar ik heb niet het idee dat ze ons daadwerkelijk hoort”, zegt hij. Ook laakt hij haar uitspraak dat de islamitische organisaties de kwestie hebben gepolariseerd: “Het gaat ons niet om een inhoudelijke afwijzing van de verklaring, maar om de manier waarop. Nu worden wij wederom als dader neergezet, en daar pas ik voor.”

Burgemeester Halsema zei open te staan voor overleg met de moskeeën. “Als ze me uitnodigen zal ik niet snel nee zeggen.” Ook wat de moskeebestuurders betreft, hoeft de verhouding met de gemeente niet blijvend verstoord te zijn. De burgemeester is in hun moskee altijd welkom. Maar niet naar aanleiding van dit incident: “Laten we wel wezen”, zegt Hamurcu van Milli Görüs. “Na alles wat er is gebeurd, zijn niet wij aan zet. Zíj moet nu óns uitnodigen.”

