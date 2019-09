Amsterdamse taxi's zijn steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen

Dat blijkt uit een nieuwe berekening van Trouw van cijfers uit het rapport van het Swov (Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Dat deed onderzoek op verzoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van infrastructuur. Amsterdam en Kamerleden hadden begin dit jaar aan de bel getrokken na een reeks ernstige ongelukken in de hoofdstad met taxi’s in december en januari.

Het aantal taxi-ongelukken en taxi-slachtoffers neemt in Amsterdam sterk toe, vooral sinds 2015, het jaar nadat Uber begon. In andere grote ­steden met relatief veel slachtoffers lag vorig jaar het taxi-aandeel bij ernstige ongevallen tussen 6 procent (Utrecht) en 2,6 (Rotterdam). Het exacte aandeel taxi’s op het totale aantal voertuigen is voor deze steden niet bekend.

Voor Amsterdam steeg het cijfer vorig jaar tot bijna 14 procent, terwijl het aantal slachtoffers van andere voertuigen gestaag blijft dalen. De staatssecretaris meldt dat het rapport haar ‘zorgen baart’, en wil overleggen over lokale maatregelen.

De verzekeraars organiseerden een ronde tafel over de ‘pijnlijke’ toename, en de stijgende schade per ongeval. Die stelt ‘de verzekerbaarheid van taxi’s op de proef ’, aldus het Verbond van Verzekeraars. Het concludeert: “De branche moet aan de slag, ook voor de verkeersveiligheid.”

“14 procent is veel te hoog. Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid pakken. De branche is aan zet”, stelt woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. VVN regelde dit jaar training sociaal weggedrag voor 850 jonge Uber-chauffeurs.

Maar volgens Swov bestaat de groep brokkenmakers landelijk vooral uit oudere chauffeurs tussen de 50 en 60 jaar (23 procent), met op nummer twee 18-29 jarigen (20 procent), en op nummer drie weer 40-50-jarigen (19 procent). VVN bepleit dan ook dat elk taxibedrijf een budget reserveert voor een jaarlijkse training van chauffeurs.

Training

TCA-Amsterdam – met 1500 chauffeurs en 1200 taxi’s de grootste taxiorganisatie van Nederland – vindt training een individuele zaak. Woordvoerder Ron Flens beweert dat TCA de afgelopen twee jaar maar twee keer de politie nodig had bij een ongeval. Blijven over 71 ernstige taxiongevallen in de stad in die periode. Flens wijst naar Uber. Hij denkt dat zijn chauffeurs meer ervaring hebben en in zulke dure auto’s rijden dat ‘ze heilig zijn en er beter mee omspringen dan concurrenten in een tweedehands wagen’.

De politie maakt bij registratie van ongevallen nog geen onderscheid tussen diverse taxibedrijven. Evenmin registreert zij de aanwezigheid van een daklicht. Dat is voor beltaxi’s niet verplicht. Maatregel één: Alle taxi’s een daklicht? Het lijkt Stomphorst van de VVN wel wat: “Plus bedrijfsnaam en 06-nummer op de kofferbak voor een stukje sociale controle.”

Na de reeks ongevallen sloot wethouder Sharon Dijksma (verkeer) in juni een contract met Uber. Het bedrijf verhoogde de leeftijd van nieuwe chauffeurs naar 21 en voerde een verplichte rustperiode in de app in. In december loofde het nog een beloning uit voor wie snel vijftig ritten haalde.

Vanaf eind dit jaar zal Uber zijn data delen met de gemeente over aantallen chauffeurs, ritten en opstapplekken. Veel laat Uber hierover nog niet los. Juist met digitale sturing moet het mogelijk zijn chauffeurs te helpen. Denk aan registratie van snelheid en abrupt remmen, of zenden van een alert tussen tien en elf uur ’s avonds, het gevaarlijkste uur.

De staatssecretaris gaat het advies van Swov opvolgen, om de oorzaken van de groei in ongevallen te onderzoeken.

