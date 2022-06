Amsterdamse parochie verbreekt nu echt de banden met Russische patriarch Kirill

“Ik ben enorm opgelucht”, zegt priester Hildo Bos. Afgelopen zaterdag heeft de meerderheid van zijn gelovigen ingestemd met een statutenwijziging. Daarin stond dat de Russisch-orthodoxe kerk in de hoofdstad onder het spirituele gezag van patriarch Kirill van Moskou viel. Deze kerkleider heeft de oorlog tegen Oekraïne steeds gesteund. Dat was voor de Nicolaasparochie aanleiding om zich van Kirill af te keren. Ze was internationaal de eerste parochie die met hem brak.

Hoewel de parochie eerder al had ingestemd met de breuk met de Poetingetrouwe kerkleider, was er nog geen statutaire twee derde meerderheid voor bereikt. Daarover ontstond een conflict. “Tegenstanders van de breuk met Kirill namen een advocaat in de arm, die een splitsing van het vermogen eiste. Dat had kunnen leiden tot de verkoop van ons kerkgebouw. Het voelde als het zwaard van Damokles.”

Bijna driekwart was voor

Dat juridische steekspel is nu voorbij. Voor- en tegenstanders zien af van procedures. “Die druk is er ook vanaf”, zegt Bos. De ledenvergadering van zijn parochie met zo’n twintig nationaliteiten heeft ingestemd met een overstap naar een andere orthodoxe kerkleider, van het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel. Bijna driekwart was voor, genoeg voor een statutenwijziging.

De tegenstanders van de breuk met Moskou hebben inmiddels al een eigen parochie opgericht. Tussen voor- en tegenstanders ‘groeide de spanning’, zegt Bos. “Nu er duidelijkheid is, kunnen we voorzichtig aan verzoening gaan werken. We hebben een commissie ingesteld die de Moskougetrouwe parochie terzijde gaat staan.”

Twee parochies

Bos benadrukt dat ‘er in Amsterdam alle ruimte is voor twee parochies met een Russisch-orthodoxe signatuur’ en dat de Moskou-getrouwen ‘absoluut niet allemaal achter Poetin staan’.

Wat verandert er in zijn eigen Nicolaaskerk op zondag? “Alleen de naam van de kerkleider. De liturgie doen we nog steeds in het Nederlands en Russisch en we houden de Russische heiligen als altijd in ere. Maar in de traditionele voorbeden bidden we niet meer voor patriarch Kirill. Voor hem komt Athenagoras in de plaats, de metropoliet van het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel in de Benelux.”

